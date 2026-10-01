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Valve will den Bereich "Discounts & Events" auf Steam ab Anfang 2027 stärker personalisieren. Statt fester, manuell geplanter Plätze sollen dynamische Empfehlungen bestimmen, welche Rabattangebote einem Nutzer prominent im Store angeboten werden. Während der Tests habe Steam pro Tag zehnmal so viele unterschiedliche Spiele in diesem Bereich angezeigt wie zuvor, teilte das Unternehmen mit.

Bislang werden viele prominente Angebotsplätze von Entwicklern und Publishern über Steamworks geplant oder direkt von Valve vergeben. Das passe angesichts der großen Zahl an Spielen in der Bibliothek und der unterschiedlichen Interessen der Nutzer immer weniger zu den Planungen der Entwickler, begründet Valve den Umbau. Die Planung neuer Tages-, Wochen- und Wochenend-Deals wurde bereits gestoppt. Bereits vereinbarte Aktionen sollen aber wie geplant stattfinden.

Außerdem kündigte Valve neue und überarbeitete Werkzeuge an, mit denen Entwickler ihre Rabattaktionen und Events besser planen können. Das Unternehmen will die Auswahl der Angebote damit stärker an den jeweiligen Spielern ausrichten. Entwickler sollen weniger Zeit darauf verwenden müssen, Valve von einer prominenten Platzierung zu überzeugen. Ein fester Platz im Aktionskalender weicht damit einer dynamischen Auswahl im Store.

Die Tests liefen nach Angaben von Valve bereits seit einigen Monaten. Neben der Zahl gezeigter Spiele seien die Aufrufe der Shopseiten, Wunschlisteneinträge und das Hinzufügen zum Warenkorb deutlich gestiegen. Die Änderung betrifft die Auswahl und Platzierung der Angebote, nicht aber deren Preisgestaltung, die wird immer noch von den Entwicklern bestimmt. Daher bedeuten die kommenden, personalisierten Empfehlungen nicht zwangsläufig, dass zwei Nutzer für dasselbe Spiel unterschiedliche Rabattpreise erhalten.

Die großen saisonalen Verkaufsaktionen wie die Herbstaktion oder der Halloween-Sale sollen jedoch weiterhin bestehen bleiben und stehen teilweise sogar für 2027 im offiziellen Steamworks-Kalender – darunter die Frühlingsaktion vom 18. bis 25. März und der Summer Sale vom 24. Juni bis zum 8. Juli.