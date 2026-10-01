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CD Projekt erweitert mit dem Remaster von "The Witcher 3: Wild Hunt" das beliebte Rollenspiel nicht bloß in technischer und optischer Hinsicht. Erstmals können sich auch Konsolenspieler über einen direkt ins Spiel integrierten Mod-Browser freuen und auf Community-Erweiterungen zugreifen. Zum Start stehen auf PS5 und Xbox Series X/S bereits mehr als 40 Mods bereit, die von kleineren Komfortfunktionen bis zu zusätzlichen Spielinhalten reichen.

Die Modifikationen lassen sich unmittelbar über das Spiel suchen und herunterladen. Dabei bietet CD Projekt eine plattformübergreifende Unterstützung an, wodurch zumindest ein Teil der bislang vor allem auf dem PC verbreiteten Mods für Konsolenspieler zugänglich werden Das Angebot dürfte nach der Veröffentlichung noch weiter wachsen. Die neue Freiheit ist allerdings mit einem kleinen Haken versehen: Sobald Mods aktiviert sind, lassen sich auf den Konsolen keine Trophäen beziehungsweise Achievements mehr freischalten.

Zu den umfangreicheren Erweiterungen gehört dabei eine Mod, die die ursprünglich von CD Projekt geplanten Bootrennen wiederherstellt. Das Feature war noch während der Entwicklung des Hauptspiels wieder gestrichen worden. Die Community hat dann in Eigenregie die verbliebenen Bestandteile aufgegriffen und um eigene Charaktere, Dialoge sowie Journaleinträge ergänzt, und daraus spielbare Rennen erstellt.

Ähnlich umfangreich fällt die Auswahl bei den Quality-of-Life-Modifikationen aus. Konsolenspieler können beispielsweise Geralts Fallschaden deaktivieren oder die Begrenzung des Inventars entfernen. Gerade bei längeren Durchgängen lassen sich damit einige der ursprünglichen Beschränkungen des Rollenspiels umgehen. Andere Erweiterungen konzentrieren sich ausschließlich auf die Optik. Für Geralt stehen etwa veränderte Gesichtselemente sowie zusätzliche Frisuren und Bartstile zur Verfügung. Auch die Modelle von Ciri, Yennefer und Triss können überarbeitet werden. Daneben gibt es Anpassungen für Ausrüstungsgegenstände, die deren Gestaltung stärker an den Beschreibungen aus Andrzej Sapkowskis Büchern orientieren.

Die Verbindung zwischen dem Remaster und der Modding-Szene geht streckenweise sogar über den neuen Mod-Browser hinaus. So hat CD Projekt ausgewählte Community-Arbeiten direkt in die überarbeitete Version von The Witcher 3 integriert. Dazu gehören zum Beispiel die "HD Reworked"-Pakete des Modders Halk. Auch einige Komfortfunktionen des Remasters gehen ursprünglich auf Community-Mods zurück. Dazu zählen etwa eine automatische Loot-Funktion, die Möglichkeit, den Verschleiß von Waffen abzuschalten, sowie Änderungen am Meditationssystem. Ein Teil dessen, was PC-Spieler zuvor separat installieren mussten, gehört damit nun bereits zur überarbeiteten Grundversion.