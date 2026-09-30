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Mit God of War: Laufey wollen die Entwickler des Actionspiels eine neue Richtung einschlagen. Erstmalig steht nämlich nicht der Muskelprotz Kratos im Mittelpunkt. Stattdessen übernehmen die Spieler die Rolle seiner Frau Laufey. Entsprechend wurde auch der Titel des Spiels auf die weibliche Hauptrolle angepasst. Nachdem das Spiel beim diesjährigen Summer Game Fest vorgestellt wurde, hat Sony nun die Vorbestellungen für das PlayStation-5-Spiel eröffnet und gleichzeitig die verfügbaren Editionen sowie die Vorbesteller-Boni vorgestellt.

God of War: Laufey erscheint am 16. Februar 2027 exklusiv für die PlayStation 5. Die Vorbestellungen sind ab jetzt möglich. Zur Auswahl stehen eine Standard Edition und eine Digital Deluxe Edition. Wer das Spiel vorbestellt, erhält unabhängig von der gewählten Version mehrere zusätzliche Inhalte. Dazu gehören das „Letzter Wunsch“-Rüstungsset für Laufey, das „Goldene Blätter“-Aussehen für ihren Begleiter Phranque sowie ein Ressourcenpaket für das Spiel. Die Boni gelten sowohl für die digitale als auch für die physische Version.

Die Digital Deluxe Edition enthält darüber hinaus ein digitales Artbook und den offiziellen Soundtrack. Hinzu kommen die „Dunkle Alchemie“-Klinge samt passendem Bogen und Katalysator sowie ein weiteres Ressourcenpaket. Für die Standard-Edition werden 79,99 Euro fällig. Die Deluxe-Version kostet 89,99 Euro. Unentschlossene, die die Standard-Variante gekauft haben und nun upgraden wollen, können dies für 10 Euro tun. Weitere Informationen finden sich auf der Shop-Seite.

In God of War: Laufey übernimmt erstmals Laufey, die Ehefrau von Kratos und Mutter von Atreus, die Hauptrolle. Nach ihrem Tod erwacht sie im Jenseits der Götter namens Everywhen. Dort kämpfen Götter verschiedener Mythologien um die Kontrolle über das Land. Als Laufey erkennt, dass ihre Familie in Gefahr ist, nimmt sie den Kampf auf. Passend zum neuen Charakter wurde auch das Kampfsystem überarbeitet. Die Gefechte sollen schneller ausfallen und stärker auf flüssige Kombinationen verschiedener Angriffe setzen. Eine zentrale Neuerung ist dabei der Schlangenbogen. Die Fernkampfwaffe passt sich dem Kampffluss an und kann sowohl im Präzisionsmodus mit größerer Reichweite als auch aus der Hüfte für Angriffe auf kurze Distanz eingesetzt werden.