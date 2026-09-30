Werbung

Aktuell feiert ein sehr unverbrauchtes Genre auf Steam sein Revival. Desktopspiele sind eigentlich ein Phänomen der 90er und frühen 2000er Jahre. In letzter Zeit erfreuen sie sich aber wieder großer Beliebtheit. Die kleinen Games erfordern meist wenig oder keine Interaktion durch die Spieler und laufen am unteren Bildschirmrand im Vordergrund vor anderen Anwendungen. So kann man beispielsweise einen kleinen Bauernhof betreiben oder eine Stadt bauen, während man seine Steuer erledigt.

Ein wenig düsterer wird es mit dem neuen Deskrawl. Das Indiespiel bezeichnet sich selbst als Idle-ARPG und sieht dem großen Vorbild Diablo auch überraschend ähnlich. In der linken Ecke des Bildschirms befinden sich Leben und Mana. Daneben aktuelle Tränke, Buffs und Skills. In der rechten Ecke finden sich Menüpunkte wie Inventar, Skills und Einstellungen. Dazwischen läuft das eigentliche Spiel ab.

Zum Start stehen vier klassische Helden zur Wahl. Spieler müssen sich zwischen Ranger, Krieger, Magier und Mönch entscheiden. In der Stadt können zwischen den Runs Items verkauft werden. Es lassen sich mit steigendem Level auch neue Gebäude und Händler freischalten. Über die Karte geht es ins Abenteuer. Hier läuft der Held automatisch horizontal durch die Level und bekämpft Gegner. Loot wird von unserem Haustier eingesammelt, das tapfer einen Karren hinter sich herzieht.

Das Haustier ist als kleines Gimmick konzipiert. Wir können jeden Gegner im Spiel als Begleiter erhalten und unseren Loot ziehen lassen. Verschiedene Diener bringen dabei unterschiedliche Vorteile und können auch mehr oder weniger Loot tragen. Deskrawl ist auf Steam zum Preis von 7,19 Euro erhältlich. Aktuell gibt es noch 30 % Einführungsrabatt darauf und das Spiel kostet 5,03 Euro. Wer gleich im Desktopspiel-Genre bleiben möchte, kann sich auch das Bundle mit Hero Town kaufen. Für 12,67 Euro gibt es hier noch ein weiteres RPG dazu, in welchem die Helden eine Stadt neu aufbauen.