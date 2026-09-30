Werbung

In der Modding-Community ist besonders der New Nintendo 3DS noch immer äußerst beliebt. Nachdem man erst vor ein paar Tagen etliche Teile der "Grand Theft Auto"-Serie auf der betagten Handheldkonsole zum Laufen brachte, hat man sich nun auch NVIDIAs Spiele-Streaming-Dienst vorgenommen. Wie Videocardz.com berichtet, streamt der Homebrew-Client Kasumi GeForce-NOW-Spiele auf die New-Nintendo-3DS-Familie, wobei der New Nintendo 3DS, New 3DS XL und der New 2DS XL unterstützt werden, während der ursprüngliche 3DS und der Nintendo 2DS außen vor bleiben, da ihnen der benötigte Hardware-Videodecoder fehlt.

Das Projekt des Entwicklers "p0mpurin" nutzt NVIDIAs GeForce NOW als Cloud-Plattform, stellt aber natürlich keinen offiziellen NVIDIA-Clienten dar. Während das Handheld Bild und Ton ausgibt und Eingaben zurück an den Server schickt, passiert das eigentliche Rendering des Spiels in der Cloud. Voraussetzung dafür sind eine installierte Custom-Firmware wie Luma3DS, ein GeForce-NOW-Konto und eine aktive Internetverbindung über ein 2,4-GHz-Netz mit mindestens 30 MBit/s. Auch der kostenlose Tarif soll funktionieren, bringt aber dessen Warteschlange und Sitzungsgrenze von etwa einer Stunde mit.

Die technischen Eckdaten sind dabei speziell auf den Nintendo-Handheld und seine doch betagte Funktechnik zugeschnitten. So begrenzt der Entwickler den Stream auf 30 FPS und empfiehlt eine Bitrate um die 1,0 MBit/s. Zum Vergleich: NVIDIA selbst empfiehlt auf unterstützten Geräten je nach Auflösung mindestens 15 MBit/s für 720p mit bis zu 60 FPS. Für die Bedienung ordnet Kasumi das Circle Pad und den C-Stick des New Nintendo 3DS den beiden Analogsticks zu, erlaubt aber pro Spiel eine eigene Konfiguration. Sogar eine Steuerung über den Gyrosensor ist theoretisch vorgesehen. Auf dem unteren Touchscreen liegen unter anderem L3- und R3-Eingaben sowie eine Bildschirmtastatur und ein Touchpad, damit sich auch Anmeldemasken und Launcher bedienen lassen.

Kasumi befindet sich in einer öffentlichen Beta und steht auf GitHub bereit. Die Anmeldung läuft über einen Bestätigungscode, der auf einem anderen Gerät eingegeben wird. Die App kann außerdem die Wartezeit der kostenlosen Warteschlange schätzen und über den Start eines freien Cloud-Systems informieren. Mit dem letzten großen Versionsupdate wurden unter anderem Korrekturen bei fehlgeschlagenen Spielstarts und Warteschlangen vorgenommen.