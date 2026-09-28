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Zum Release vor knapp einem Jahr war Arc Raiders ein voller Erfolg. Der Titel von den Embark Studios konnte in Spitze fast eine halbe Million gleichzeitige Spieler auf Steam aufweisen. Nun haben die Entwickler überraschend einen neuen Modus angekündigt. Sie wollen den Spielern künftig mehr Freiheit bei der Wahl ihrer Spielweise geben. Vom 13. bis zum 20. Oktober 2026 testet das Studio deshalb erstmals einen PvE-Modus. Dieser bietet eine Alternative zum bisherigen PvPvE-Erlebnis und ermöglicht einen Einsatz ohne den Kampf gegen andere Spieler.

Seit dem Start von ARC Raiders steht die Mischung aus PvE und PvP eigentlich im Mittelpunkt des Extraction-Shooters. Die Spieler sammeln Beute, erfüllen Aufgaben und müssen sich gleichzeitig gegen die gefährlichen ARC-Maschinen und andere Spieler behaupten. Im neuen PvE-Modus konzentriert sich die jeweilige Runde vollständig auf die ARC-Gegner, das Sammeln von Ressourcen, Quests und das gemeinsame Erkunden des Rust Belt. Solos, Duos und Trios können dabei gemeinsam in einer Sitzung unterwegs sein.

Embark betont, dass der Test vor allem eine Alternative zu Begegnungen mit feindlichen Spielern erproben soll. Ein komplett neues PvE-Fortschrittssystem oder eine zusätzliche Herausforderung steht nicht auf dem Plan. Einige Anpassungen wird es aber dennoch geben. So wird der generelle Wert der Beute reduziert, da hier weniger Herausforderung besteht. Gleichzeitig erhalten PvPvE-Runden während des Tests einen etwas höheren Basiswert für Loot. Das PvPvE-Matchmaking-Rating bleibt von den PvE-Runden unberührt.

Nicht alle Spielinhalte werden während des Tests im PvE-Modus verfügbar sein. Embark nimmt mehrere Elemente aus dem Test heraus. Dazu gehören Night Raids, Hidden Bunker, Locked Gate und Frigate. Diese Inhalte seien auf eine besonders hohe Spannung ausgelegt und würden von der Unsicherheit profitieren, jederzeit auf andere Spieler treffen zu können. Ob aus dem Test eine dauerhafte PvE-Option entsteht, steht noch nicht fest. Embark bezeichnet den Test ausdrücklich als Möglichkeit, herauszufinden, wie sich unterschiedliche Spielweisen besser miteinander vereinbaren lassen.