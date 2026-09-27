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Nachdem das Original-Gothic vor nicht ganz drei Jahren für die Nintendo Switch umgesetzt und dort erst kürzlich umfangreich gepatcht wurde, erhielt die klassische Version zahlreiche Fehlerbehebungen und Komfortverbesserungen. Zudem erschien vor Kurzem ein überarbeitetes Remake mit modernerer Grafik und neuen Spielmechaniken. Nun bringt THQ Nordic mit Mobile Gothic Classic das ursprüngliche Rollenspiel auch auf das iPhone und iPad. Im deutschen App Store kostet der Rollenspiel-Klassiker 9,99 Euro und benötigt mindestens iOS, bzw. iPadOS 17.6 sowie 3,9 GB freien Speicherplatz auf dem Gerät.

Die Mobilfassung enthält das vollständige Originalspiel und wurde speziell für die Touchscreen-Steuerung angepasst. Zusätzlich gibt es Controller-Unterstützung und auf dem Tablet sogar Support für Tastatur und Maus. Am eigentlichen Spiel hat THQ Nordic keine großen Änderungen vorgenommen oder gar Inhalte gekürzt. Auch die iOS-Fassung soll mehr als 50 Stunden Spielzeit umfassen.

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Ursprünglich erschien der Titel 2001 bei Piranha Bytes und führte einen namenlosen Helden in die Strafkolonie Khorinis, die von einer magischen Barriere eingeschlossen ist. Dort wird Erz für das Königreich Myrtana abgebaut, das für den Kampf gegen die Orks benötigt wird. Alle Gefangenen, ihre Wächter, Söldner und Magier sind unweigerlich hinter dieser gefangen und da der König angewiesen ist, günstiges Erz zu erhalten, liefert er alle gewünschten Güter nach Khorinis und sorgt so regelmäßig für Nachschub. Auch werden immer wieder männliche Gefangene in die Kolonie geworfen – und genau dort setzt die Handlung an. Der Spieler schlüpft zunächst in die Rolle eines solchen Gefangenen und muss sich in diesem rauen Klima einem von drei Lagern anschließen, die er im Laufe seiner Reise langsam kennenlernt und sich Respekt und Ansehen verschafft.

25 Jahre nach dem Original folgt nun die iOS-Veröffentlichung und damit der nächste Plattformschritt. Für 9,99 Euro lässt sich Gothic Classic ab sofort auf das iPhone und iPad laden. Ob noch eine Android-Version nachkommt, bleibt abzuwarten. Offiziell angekündigt wurde eine solche nicht.