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Rockstar Games hat den Vorverkauf für die Collector's Box für GTA 6 gestartet und verlangt für die "The Goodtime State – Vice City Collection" stolze 399,99 Euro. Die Sammlerbox zu Grand Theft Auto VI enthält unter anderem eine Macca-the-Gator-Figur, eine Oakley-Sonnenbrille, eine New-Era-Kappe, eine Umhängetasche und ein beidseitig bedrucktes Poster. Das Spiel selbst ist nicht enthalten und muss separat gekauft werden – nicht einmal als Downloadcode, denn einen physischen Datenträger liefert die Spieleschmiede selbst in der günstigsten 80-Euro-Box nicht mit.

Für viele Fans besonders spannend dürfte das Poster sein, denn dieses zeigt auf einer Seite eine Übersichtskarte des fiktiven Bundesstaats Leonida, dem Ort des späteren Spielgeschehens. In der ursprünglichen Store-Abbildung waren am Kartenrand kurzzeitig noch bisher unbekannte Ortsnamen zu sehen. Rockstar Games hatte sie bis dahin nicht einzeln vorgestellt. Nachdem Nutzer die Beschriftungen bemerkt hatten, änderte der Publisher das Produktbild und entfernte die Namen. Genannt wurden unter anderem Sandbars und Crude Islands, wobei weitere Bezeichnungen am oberen und unteren Bildrand nur teilweise lesbar waren. Die Community glich diese Informationen mit frei verfügbarem Bildmaterial sowie einem Community-Kartenprojekt ab. Endgültige Rückschlüsse auf die finale Spielwelt lassen aber auch diese Informationen nicht zu. Das Poster zeigt lediglich einen gezeichneten Ausschnitt, ergänzt jedoch Hinweise auf mögliche Schauplätze.

Rockstars offizielle Produktseite bewirbt die Kollektion mit elf Sammlerstücken und kennzeichnet das Spiel als separat erhältlich. Die 6 Zoll, bzw. fast 15,5 cm große Macca-Figur bietet ein Geheimfach, zur Ausstattung zählen außerdem ein Shotglas mit Chunkee-the-Manatee-Motiv, ein sammelbarer Barlöffel, ein Rasierklingen-Schlüsselanhänger sowie Pins und Aufkleber. Eine Sonnenbrille mit Prizm-Sapphire-Gläsern und die Tasche im Leonida-Keys-Design ergänzen das Sammlerpaket. Das in der vergangenen Woche angekündigte Musikalbum mit passenden Soundtracks zum Spiel ist in der Collector's Edition ebenfalls nicht enthalten – genau wie kein Gratis-Versand angeboten wird.

Figur von Macca the Gator (15 cm) mit Aufbewahrungsfach

Mattschwarze Oakley-Frogskins-GTAVI-Sonnenbrille mit Prizm-Sapphire-Gläsern

9FORTY-A-Frame-Snapback-Kappe mit Verschönerungen von Vice City, Leonida

Magnetischer "Macca the Gator"-Spiegel

Vice-City-Barlöffel

Vice-City-Rasierklingen-Schlüsselanhänger

Leonida-Keys-Umhängetasche

"Chunkee the Manatee"-Shotglas

Leonida-Keys-Emaille-Pin-Set in einer individuellen Metalldose

Aufkleber im Aufbewahrungsbeutel

Doppelseitig bedrucktes Souvenir-Poster mit einem Überblick der Landschaft von Leonida

Die Box soll laut Rockstar Games ab dem 19. November 2026 versendet werden. An diesem Tag soll Grand Theft Auto VI für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Wer die Box kauft, benötigt für das Spiel einen separaten Kauf. Eine PC-Version ist noch immer nicht bestätigt, könnte aber früher erscheinen als ursprünglich geplant.