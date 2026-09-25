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Nach einer Verschiebung erscheint Warhammer 40.000: Dawn of War IV am 03. Dezember 2026 und damit am gleichen Tag wie das ebenfalls kürzlich verlegte Rayman Legends Retold. Die Entwickler haben nun ein Video veröffentlicht, das die Stärke der KI zeigen soll. Das scheint ihnen auch fast zu gut gelungen zu sein, da die Macher von ihrem eigenen Werk gleich zweimal vernichtend geschlagen wurden.

In einem neuen Gameplay-Video zeigen die Entwickler von King Art Games, wie sie gegen die KI von Dawn of War IV antreten. Die computergesteuerten Einheiten stehen dabei auf dem Schwierigkeitsgrad Schwierig. Creative Director Jan Theysen und Senior Game Designer Elliott Verbiest starteten dabei ein 2-gegen-2-Gefecht. Beide Entwickler spielten als Space Marines, während die KI-Gegner die Orks kontrollierten.

Bereits im ersten Gefecht benötigen die Orks nur etwas mehr als vier Minuten, um die Space Marines zu überrennen. In der zweiten Runde wurden die benötigten Siegpunkte erhöht. Dadurch konnten die Entwickler ihre Niederlage allerdings lediglich verzögern. Nach rund 13 Minuten mussten sie aufgeben. Das Gameplay-Video gibt einen Eindruck davon, welchen Anspruch der Skirmish-Modus von Dawn of War 4 bieten soll. Neben den Space Marines und Orks stehen auch die Necrons sowie erstmals das Adeptus Mechanicus als spielbare Fraktionen zur Verfügung.

Jede Fraktion erhält zudem eine eigene Kampagne. Auf diese vier Singleplayer-Kampagnen verteilen sich insgesamt mehr als 70 Missionen, die alleine oder im Koop mit Freunden gespielt werden können. Auch die hier gezeigten Skirmishes gegen die KI sowie Mehrspielerpartien für bis zu sechs Spieler gehören zum Umfang. Warhammer 40.000: Dawn of War IV erscheint am 03. Dezember 2026 und kann auf Steam bereits zum Preis von 59,99 Euro vorbestellt werden. In der Commander Edition für 89,99 Euro ist neben dem Hauptspiel auch der Year-1-Pass enthalten.