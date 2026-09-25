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Gerade erst wurde bekannt gegeben, dass Rayman Legends Retold bis zum 3. Dezember 2026 verschoben wurde. Nun hat Ubisoft einen neuen Overview-Trailer zum Spiel veröffentlicht, der den Fans die Wartezeit verkürzen soll. Das Remake des Jump-'n'-Runs bietet neben einer überarbeiteten 3D-Grafik auch eine neue Geschichte, vertonte Zwischensequenzen und zusätzliche Spielinhalte.

Das Original ist bereits 2013 erschienen. Auf YouTube kann der neue Trailer nun die Unterschiede zur Vorlage zeigen. In den knapp sechs Minuten steht die Lichtung der Träume im Fokus, die von einer mysteriösen Bedrohung heimgesucht wird. Rayman, Globox, Barbara, Grand Minimus und Murphy machen sich gemeinsam auf den Weg, um die verschiedenen Welten von der einfallenden Korruption zu befreien. Dabei soll Retold die ursprüngliche Geschichte nicht einfach erneut erzählen, sondern die Handlung erweitern und mit neuen Elementen versehen.

Eine der größten Neuerungen ist ein sechstes Reich, das im Verlauf des Abenteuers freigeschaltet wird. Außerdem erwarten Spieler vier neue Musik-Level, in denen die Aktionen passend zum Rhythmus der Musik ausgeführt werden müssen. Auch die bekannten Level aus Rayman Legends kehren zurück und wurden grafisch überarbeitet. Darüber hinaus gibt es neue Gameplay-Elemente wie Drachenritte, bei denen Rayman durch dreidimensionale Abschnitte fliegt. Auch die Cave of Trials kehrt zurück und bietet verschiedene Herausforderungen.

Neben der Einzelspieler-Kampagne wartet Couch-Koop für bis zu vier Personen. Ursprünglich sollte Rayman Legends Retold bereits im Oktober erscheinen. Ubisoft verschob die Veröffentlichung jedoch. Der neue Termin ist der 03. Dezember 2026. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite. Das Spiel kann zum Preis von 39,99 Euro vorbestellt werden.