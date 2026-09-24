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Die Bibliothèque publique d'information, kurz Bpi, lädt vom 23. bis 28. September 2026 nach Paris. Dort ist heute das 14. Press Start Festival gestartet. Nachdem die Veranstaltung 2025 über einen Zeitraum von vier Monaten verteilt war, kehrt Press Start in diesem Jahr als kompakte sechstägige Veranstaltung zurück. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto "Endlose Geschichten" und soll sich mit den verschiedenen Formen des Erzählens in Videospielen befassen.

Videospiele erzählen Geschichten längst nicht mehr ausschließlich über Zwischensequenzen und Dialoge. Auch Entscheidungen der Spieler, Erkundung, Musik, Sounddesign und Leveldesign können Teil der Erzählung werden. Im Mittelpunkt der Messe stehen insgesamt 20 Spielstationen, an denen sowohl bekannte Produktionen als auch Indie-Spiele ausprobiert werden können. Mit dabei sind unter anderem The Last of Us, Metal Gear Solid 3, Hades, Dead Cells, Returnal, Outer Wilds, Detroit: Become Human, Journey, Undertale und The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Zusätzlich gibt es eine Silent-Hill-Arcade-Station. Besucher können die Spiele selbst ausprobieren und dabei erkunden, wie unterschiedliche Titel ihre Geschichten über Gameplay, Umgebung und Interaktion vermitteln. Weiterhin stehen Workshops, Gespräche und Live-Veranstaltungen auf dem Programm. Zahlreiche Veranstaltungen werden zudem über Twitch übertragen.

Wer selbst kreativ werden möchte, kann beispielsweise in Workshops eigene interaktive Geschichten entwickeln. Anwendungen wie Bitsy ermöglichen dabei die Erstellung kleiner Spiele ohne Programmierkenntnisse. Am Sonntag folgt ein sechsstündiger Game Jam rund um Visual Novels. Der Eintritt zu Press Start 2026 ist grundsätzlich kostenlos. Für einige Workshops sowie den Game Jam ist allerdings eine vorherige Anmeldung notwendig. Die Escape Box erfordert eine Anmeldung vor Ort. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite.