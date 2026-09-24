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Mittlerweile ist der Release-Termin von GTA VI nicht mehr weit entfernt. Am 19. November 2026 ist es soweit, dann erscheint der Titel für Playstation 5 und Xbox Series X/S. Um die Vorfreude noch einmal zu befeuern, haben die Entwickler bei Rockstar zur Zeit der gamescom ein eigenes Video produziert, das sogar auf Netflix zur Verfügung steht.

Gleichzeitig erscheinen eigentlich regelmäßig geleakte Informationen zu GTA. Kürzlich sind erneut einige Daten erschienen, die eine frühe Entwicklungsversion der Karte von GTA VI zeigen. Zusätzlich haben die Leaker scheinbar Infos zu einem gestrichenen GTA V Addon ausgegraben. Außerdem werden nicht verwendete Dialoge, die Hinweise auf verworfene Handlungsstränge liefern, verbreitet. Die Dateien enthalten Hinweise darauf, dass die geplante Erweiterung die Spieler nach Liberty City geführt hätte.

Gegen ebendiese neuen Leaks gehen Rockstar und Mutterkonzern Take-Two Interactive nun verstärkt vor. Videos, Bilder und Beiträge, die sich mit den Inhalten befassen, werden massenhaft gelöscht. Bei den Dateien soll es sich um Material handeln, das ursprünglich im Zuge des Hackerangriffs auf Rockstar aus dem Jahr 2022 erbeutet wurde. Entsprechend alt sind die Informationen natürlich. Während damals vor allem frühes Gameplay von GTA VI für Aufsehen sorgte, sind nun offenbar weitere Dateien öffentlich aufgetaucht.

Rockstar hat bereits mehrere YouTube-Videos und Beiträge mit Bildern oder Ausschnitten aus den geleakten Dateien löschen lassen. Auch Audioaufnahmen sind betroffen. Für Content Creator bedeutet das, dass die Veröffentlichung entsprechenden Materials zu Urheberrechtsbeschwerden und möglichen Strikes führen kann. Auch zum eigentlichen Hack und darauf folgenden Leak 2022 hatten die Entwickler bereits hart durchgegriffen. Wie aktuell gerade das Kartenmaterial ist, ist nicht absehbar. Es bleibt abzuwarten, ob vor dem Release noch weitere gestohlene Infos verbreitet werden.