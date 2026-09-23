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Das Studio Springloaded hat mit "Let’s Build A Zoo" bereits ein erfolgreiches Indie-Spiel im Simulations-Genre vorgestellt. Nun hat das Studio sein neuestes Spiel präsentiert. Auch wenn der Look ähnlich bleibt, soll es nun einen ungewöhnlichen Genre-Mix geben. "Let's Build a Dungeon" verbindet Management-Simulation und RPG-Baukasten.

In "Let's Build a Dungeon" übernehmen Spieler die Leitung eines eigenen Entwicklerstudios. Dazu gehört zunächst die Zusammenstellung eines Teams aus Programmierern, Künstlern, Designern und weiteren Mitarbeitern. Anschließend müssen Entwicklungspläne aufgestellt, Werbekampagnen organisiert und die Beziehungen zu Presse, Spielern und Investoren gepflegt werden.

Das eigentliche Gameplay ist jedoch die Entwicklung des eigenen MMORPGs. Die Spieler bauen eine Fantasy-Welt mit Städten, Dungeons, Monstern und Quests auf. Dabei stehen Tausende Assets zur Verfügung, mit denen sich die eigene Spielwelt individuell gestalten lässt. Alle dabei ist im Pixel-Look gehalten, den das Studio auch schon bei "Let’s Build a Zoo" nutzte. Auch Charakterklassen, Gegner und Beuteverteilungen können angepasst werden.

Die große Besonderheit des Spiels soll allerdings die Möglichkeit sein, dass Spieler das fertige MMORPG auch jederzeit selbst spielen können. Sie können die entwickelte Welt dann aus der Perspektive eines virtuellen Spielers erkunden. Auch die Reaktionen der virtuellen Kundschaft gehören zum Management. Werden Spieler gelangweilt, springen sie möglicherweise ab. Gleichzeitig müssen die Entwickler darauf achten, die eigenen Finanzen und die Erwartungen der Investoren im Griff zu behalten.

Neben der Kampagne soll "Let's Build a Dungeon" auch einen Creative Mode bieten. Dieser funktioniert laut Entwickler im Grunde wie ein zugänglicher Spielebaukasten. Unter anderem stehen Werkzeuge für Charaktere, Gespräche, Inventare, Porträts und Quests zur Verfügung. Wer sich hingegen nicht mit dem Management eines Entwicklerstudios beschäftigen möchte, kann auf den Just Build Mode zurückgreifen. Der Modus konzentriert sich auf das gemeinsame Erschaffen einer RPG-Welt und unterstützt bis zu vier Spieler im Koop. Zusätzlich ist ein Dungeoneering-Modus vorgesehen. Wer sich selbst einen Eindruck verschaffen möchte, kann auf Steam eine kostenlose Demo herunterladen. Der Early Access soll am 11. Februar 2027 auf Steam sowie über Xbox Game Preview für PC starten.