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Während Fans der Grand-Theft-Auto-Reihe der Veröffentlichung von GTA 6 entgegenfiebern, ist die Modding-Szene besonders aktiv, ältere Serienteile auf den verschiedensten Plattformen und Konsolen zum Laufen zu bringen. Erst kürzlich konnte GTA V nativ auf einer gemoddeten Nintendo Switch mit 30 FPS ausgeführt werden. Nun laufen drei weitere GTA-Titel als native Homebrew-Ports auf der New-Nintendo-3DS-Familie. Das von Epic0522 entwickelte REGTA-Projekt umfasst GTA III, GTA: Vice City und GTA: Liberty City Stories. Eine Emulation der ursprünglichen Konsolenversionen ist dabei nicht vorgesehen.

Alle drei Ports nutzen den zweiten Bildschirm der Handhelds für eigene Menüs und bieten sogar Touch-Steuerung für Hinweise oder die Einblendung einer Bildschirmtastatur für Cheatcodes. Außerdem sollen Lade- und Streamingzeiten erheblich verbessert und Fehler bei der Darstellung, den Missionen oder bekannte Abstürze behoben worden sein. Die Anpassungen fallen je nach Spiel unterschiedlich aus: In Vice City wurden unter anderem Partikeleffekte und Fahrzeug-Highlights wiederhergestellt, während bei GTA III Fahrzeugmaterialien und Abstürze zu den größten Änderungen gehörten.

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Die Hardware-Unterstützung ist auf den New Nintendo 3DS, den New Nintendo 3DS XL und den New Nintendo 2DS XL beschränkt. Die älteren Modelle wie der klassische Nintendo 3DS oder gar der Nintendo 2DS scheiden wegen ihrer langsameren CPU und weniger Arbeitsspeicher aus. Ein kompatibles Gerät allein genügt allerdings nicht, denn für die Installation ist entweder ein Homebrew-fähiges System für 3DSX-Dateien oder eine Custom-Firmware erforderlich. Ganz fehlerfrei funktionieren die Homebrew-Ports ebenfalls nicht: In GTA III und Vice City kann es gerade in anspruchsvollen Szenen auf dem Nintendo New 3DS zu Einbrüchen der Bildrate kommen, während bei Vice City zusätzlich Audio-Aussetzer auftreten können. Die Hauptkampagne von Liberty City Stories soll dagegen komplett durchspielbar sein, während Nebenmissionen und andere optionale Aktivitäten nach Angaben der Portierer noch nicht vollständig überprüft worden seien.

Das REGTA-Projekt liefert dabei keine vollständigen Spiele mit. Für GTA III und Vice City werden die jeweiligen PC-Spieldaten benötigt, für Liberty City Stories konvertierte Daten der PlayStation‑2‑Version. Nutzer müssen die Ports außerdem selbst aus dem Quellcode bauen: Im GitHub-Projekt sind keine fertigen Releases hinterlegt. Erhebliche Bastelarbeit wird also vorausgesetzt!