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Microsoft ordnet seine Xbox-Studios erneut umfassend neu und verlagert dabei mehrere bekannte Marken innerhalb des Konzerns. Besonders hervorstechen tun die Veränderungen bei Halo: Die bisher federführenden Halo Studios sollen deutlich verkleinert werden, während Activision künftig die Hauptentwicklung neuer Spiele der Science-Fiction-Reihe übernimmt. Gleichzeitig streicht Microsoft weltweit nochmal 268 Stellen.

Die Halo Studios, die noch bis 2024 unter dem Namen 343 Industries firmierten, verlieren damit einen großen Teil ihrer bisherigen Verantwortung. Das verbleibende Team soll sich künftig vor allem um die Unterstützung bereits veröffentlichter Halo-Spiele kümmern. Für kommende Titel wird stattdessen bei Activision eine neue Entwicklergruppe aufgebaut. Diese soll organisatorisch unabhängig von den Call-of-Duty-Teams arbeiten und sich voll auf Halo konzentrieren.

Damit intensiviert Microsoft die bereits laufende Annäherung zwischen Activision und Halo deutlich. Zuletzt gab es Berichte, wonach Activision beziehungsweise das zugehörige Sledgehammer Games an Konzepten für einen künftigen Halo-Multiplayer beteiligt war. Nach den nun vorliegenden Informationen wird aus dieser Zusammenarbeit eine dauerhafte Verlagerung der Hauptentwicklung.

Activision erhält im Zuge des Umbaus noch weitere Verantwortungsbereiche. Auch Rare und das für Age of Empires zuständige Team von World's Edge sollen künftig unter dem Dach des Publishers geführt werden. Rare entwickelt unter anderem Sea of Thieves. Die Studios bleiben damit zwar innerhalb von Microsoft Gaming, werden organisatorisch jedoch einem anderen Teil des Konzerns zugeordnet.

Auch bei Obsidian Entertainment ändern sich die Strukturen. Das für Rollenspiele wie Avowed und The Outer Worlds bekannte Studio wird Bethesda unterstellt und soll dort an einem neuen Fallout-Projekt mitarbeiten. Damit führt Microsoft zwei seiner großen Rollenspielbereiche enger zusammen. Welche Form das neue Fallout-Projekt annimmt und wie umfangreich Obsidian daran beteiligt sein wird, ist derzeit aber noch nicht ersichtlich.