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Der Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto VI kommt nach Einschätzung des Twitch-Chefs Dan Clancy wohl erst 2027. Gegenüber Bloomberg sagte Clancy, Twitch habe bereits mit Rockstar Games über die Einbindung der Community gesprochen und rechne mit einem zweiten Schub neuer Nutzer, sobald der Multiplayer im kommenden Jahr starten würde. Rockstar Games selbst hat diesen Termin bislang nicht bestätigt, ist bei der Veröffentlichung des Vorgängers aber ähnlich verfahren, als GTA Online Monate später nachgereicht wurde.

Clancy äußerte sich im Bloomberg-Interview während der Tokyo Game Show unter anderem zum erwarteten Einfluss von GTA 6 auf Twitch. Nach seiner Darstellung gab es direkte Gespräche mit Rockstar Games darüber, wie die Community rund um das Spiel für die Streaming-Plattform gewonnen werden könne. So rechne man zum Start des Spiels mit einem ordentlichen Nutzerschub und mit einem weiteren Ansturm zum Multiplayer-Start des Titels. Viele sehen darin eine Bestätigung, dass der Multiplayer-Modus von GTA 6 zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen werde.

Rockstar selbst nennt auf den offiziellen GTA-6-Seiten bislang nur den 19. November als Starttermin für den Open-World-Kracher und führt zunächst die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X|S als Plattformen. Dabei spricht man stets von einer Singleplayer-Erfahrung und erwähnt keinerlei Multiplayer-Modus. Auch in den bisher veröffentlichten Materialien wie dem rund 25 Minuten langen Gameplay-Video aus dem Extended Look von Ende August oder den ersten beiden Trailern steht zunächst das Einzelspieler-Abenteuer rund um das Verbrecherpaar Jason Duval und Lucia Caminos im Vordergrund. Erst in den vergangenen Tagen hatte man ein begleitendes Musik-Album auf Spotify, CD und Vinyl angekündigt.

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Für den Publisher und Entwickler dürfte der Onlinemodus ein wichtiges Zugpferd werden. Bereits GTA Online war ein voller Erfolg und bescherte dem Unternehmen milliardenschwere Umsätze. Noch bis heute toben sich dort Millionen Spieler in der offenen Spielwelt aus, gründen virtuelle Gangster-Unternehmen, veranstalten gemeinsame Raubüberfälle oder messen sich in packenden Autorennen. Auch hier gab es erst kürzlich mit dem Kortz-Center-Heist neue Inhalte. Ein neuer Onlinemodus gilt damit als sehr wahrscheinlich.