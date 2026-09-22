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Mit Marathon hat Bungie im März seinen neuesten PvPvE-Extraction-Shooter vorgestellt. Das Spiel griff dabei eine Reihe der Entwickler auf, die ursprünglich 1996 begonnen wurde. Auch wenn man zum Start fast 90.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreichen konnte, sind diese Zahlen sehr schnell stark gesunken. Mittlerweile wurde der Shooter von dem neun Jahre alten Destiny 2 überholt, das ebenfalls von Entwickler Bungie stammt. Der Höchstwert an Spielern in den letzten 24 Stunden betrug nur noch 853.

Eigentlich sollte Marathon Bungies große neue IP werden. So erschien Anfang Juni eigentlich das letzte Update für Destiny 2. Der Shooter sollte natürlich weiterlaufen, aber es waren keine neuen Inhalte geplant. Das haben sich die Entwickler nun scheinbar anders überlegt.

In einem neuen Video geben die Macher bekannt, dass man damit begonnen habe, alte Inhalte in Destiny 2 zu reaktivieren. Über die Jahre hinweg wurden einige Dinge gestrichen, während andere neu hinzukamen. Aus diesem Vorrat gelöschter Inhalte kehren nun einige zurück. Sie sollen für alle Spieler verfügbar werden. Mehr Informationen darüber, was man genau zurückholen will, sollen noch folgen. Gleichzeitig wurde kürzlich bekannt, dass die angekündigten Inhalte für Marathon bis Dezember auf sich warten lassen.