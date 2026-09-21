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Ein umfangreiches Datenpaket mit internem Material von Rockstar Games ist im Internet aufgetaucht. Der rund 192 GB große Leak enthält bislang nicht veröffentlichte Bestandteile des bereits 2022 entwendeten Materials. Erste Auswertungen durch Dataminer und Modder liefern dabei vor allem neue Details zu eingestellten Einzelspieler-Erweiterungen für GTA 5. Daneben finden sich aber auch frühe Entwicklungsdaten zu GTA 6 sowie interne Werkzeuge des Studios.

Ein großer Teil der Dateien beschäftigt sich mit den ursprünglichen Plänen für GTA 5. Rockstar hatte nach der Veröffentlichung des Spiels 2013 wohl zusätzliche Einzelspieler-Inhalte vorgesehen, die jedoch nie erschienen. Stattdessen konzentrierte sich das Studio zunehmend auf GTA Online. Wie umfangreich die verworfenen Projekte dabei zeitweise angelegt waren, wird durch das nun zugängliche Material deutlicher.

Zu den auffälligsten Funden gehören Daten zu Liberty City. Die aus GTA 4 bekannte Metropole sollte dem Material zufolge offenbar vollständig in GTA 5 integriert werden. Die geplante Umsetzung wäre dabei sogar umfangreicher als die ursprüngliche Karte aus GTA 4 ausgefallen. In welcher Form die Stadt in das Spiel eingebunden werden sollte und wie weit Rockstar mit den Arbeiten tatsächlich gekommen war, geht aus den bislang ausgewerteten Dateien aber nicht vollständig hervor.

Weitere Daten betreffen eine bereits zuvor bekannte, aber nie veröffentlichte Erweiterung rund um Trevor. Darin sollte der Protagonist offenbar eine Agentenrolle übernehmen, deren Inszenierung sich an James-Bond-Filmen orientierte. Gefunden wurden unter anderem Hinweise auf geplante Missionen, Musik und verschiedene Schauplätze. Dazu zählen ein Anwesen mit einer unterirdischen Geheimbasis sowie Inhalte mit Weltraumbezug und entsprechenden Raumanzügen.

Daneben enthält das Material Überreste weiterer verworfener Ideen für GTA 5. Dazu gehört offenbar ein an Red Dead Redemptions Undead Nightmare angelehntes Zombie-Szenario für Michael. Auch Brucie Kibbutz aus GTA 4 sollte anscheinend eine Rolle spielen und Franklin mit Aufträgen versorgen. Ungenutzte Dialoge und alternative Szenen geben zudem Einblick in Änderungen, die Rockstar während der Entwicklung des Hauptspiels vorgenommen hat.

Neben GTA 5 tauchen in dem Datenbestand aber auch Dateien auf, die GTA 6 zugeordnet werden können. Dazu gehören grobe Grafiken und sogenannte Blockout-Modelle einzelner Bereiche der Spielwelt. Solche Modelle werden während der Entwicklung genutzt, um beispielsweise Dimensionen, Wege und grundlegende Strukturen einer Umgebung festzulegen, bevor diese mit finalen Objekten und Texturen ausgestattet wird.

Das Material soll aus dem Jahr 2022 stammen und bildet entsprechend keinen aktuellen Entwicklungsstand von GTA 6 mehr ab. Einige der darin erkennbaren Strukturen weisen jedoch Ähnlichkeiten mit Bereichen auf, die Rockstar später in offiziellen Trailern gezeigt hat. Rückschlüsse auf das Aussehen oder den Umfang der finalen Spielwelt sind anhand der frühen Entwicklungsdaten leider nur eingeschränkt möglich.

Für Modder könnten aber die enthaltenen Entwicklungswerkzeuge interessant sein. In dem Paket wurden funktionierende Rockstar-Tools entdeckt, die unter anderem zur Erstellung von Terrain und zur Gestaltung der Spielwelt verwendet werden können. Damit könnten sich zusätzliche Einblicke in Rockstars RAGE-Engine und die internen Produktionsabläufe ergeben.