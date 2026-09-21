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Cheaten in Videospielen ist längst mehr als ein Problem einzelner Spieler, die sich mit Aimbots oder Wallhacks einen Vorteil verschaffen. Hinter den Werkzeugen hat sich ein professionell organisierter Markt mit Entwicklern, Zwischenhändlern, Abonnements, gestohlenen Accounts und zusätzlichen Diensten zum Umgehen von Sperren gebildet. Activision gibt nun einen ausführlichen Einblick in dieses Geschäftsmodell und beschreibt eine Branche, in der nach externen Schätzungen jährlich mehrere Milliarden US-Dollar umgesetzt werden.

Wie groß dieser Markt inzwischen sein könnte, verdeutlicht dabei eine von Activision zitierte Analyse der Threat-Intelligence-Plattform Intorqa. Demnach sollen allein Abonnements für Cheats in 15 untersuchten Spielen einen Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden US-Dollar generieren. Werden angrenzende Geschäfte wie Account-Handel, Boosting und sogenannte Spoofing-Dienste einbezogen, könnte sich das Volumen der gesamten Branche sogar auf etwa 8,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr belaufen.

Activision beschreibt den Markt dabei als mehrstufiges Vertriebssystem. An der Spitze stehen die eigentlichen Entwickler, die teilweise möglichst wenig direkten Kontakt mit ihren Kunden haben. Verkauf, Werbung und Support übernehmen stattdessen Anbieter und darunter angesiedelte Wiederverkäufer. Das reduziert für die Entwickler die eigene Sichtbarkeit und ermöglicht gleichzeitig eine große Reichweite. Das Ricochet-Team verfolgt nach eigenen Angaben Hunderte solcher Anbieter. Für die Anbieter haben sich die wiederkehrenden Zahlungen längst als Geschäftsmodell etabliert.

Der Publisher unterteilt das Ökosystem in drei voneinander abhängige Bereiche: die Cheats selbst, Accounts und Techniken zur Umgehung von Sperren. Zum ersten Bereich gehören neben klassischen Aimbots und Wallhacks auch Unlock-Tools, sogenannte Rage-Cheats, DMA-basierte Lösungen sowie externe Geräte zur Manipulation von Eingaben. Als Beispiele nennt der Publisher unter anderem Cronus, XIM und Titan.

Ein eigener Markt hat sich zugleich um Benutzerkonten entwickelt. Wird ein Cheater gesperrt, benötigt er für die Rückkehr einen Ersatz. Angeboten werden deshalb unter anderem gestohlene Konten, ältere Accounts mit entsprechender Historie, bereits für Ranked Play vorbereitete Konten sowie Boosting-Dienste.

Die dritte Säule bilden Dienstleistungen, mit denen bereits sanktionierte Nutzer weitere Sperren umgehen wollen. Dazu zählen insbesondere Spoofer, die für Erkennung und Sperren relevante Geräteinformationen manipulieren sollen. Activision versucht, diese Möglichkeiten unter anderem mit TPM 2.0, Secure Boot und Remote Attestation einzuschränken. Allein im vergangenen Monat sollen mehr als 70.000 neue Hardware-Sperren ausgesprochen worden sein.