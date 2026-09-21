Werbung

Gaijin Entertainment und die Entwickler von Matter haben Active Matter veröffentlicht. Der Hardcore-Online-Shooter ist am 15. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S gestartet. Der Titel kommt bei über 1.000 Steam-Reviews auf über 75 % positive Wertungen.

In Active Matter dreht sich alles um eine Welt von zersplitterten Multiversen. Spieler schlüpfen in die Rolle von Agenten, die sich in sogenannte quanteninstabile Zonen begeben. Dort suchen sie nach der namensgebenden aktiven Materie. Diese Substanz kann genutzt werden, um Raum und Schwerkraft zu beeinflussen. Innerhalb der Zonen warten nicht nur gefährliche Anomalien und mutierte Kreaturen, sondern auch andere Agenten.

Spieler können sich entscheiden, ob sie die Raids als PvPvE- oder als reine PvE-Expeditionen spielen möchten. Generell müssen sie im Spiel immer wieder abwägen, ob das Risiko die Belohnung wert ist. Wer tiefer in die Zone vordringt, kann bessere Beute finden, riskiert jedoch gleichzeitig, bereits gesammelte Ausrüstung wieder zu verlieren, wenn er es nicht mehr aus dem Gefahrenbereich heraus schafft. Zusätzlich gibt es spezielle PvP-Gefechte gegen andere Agenten.

Beim Waffen-Arsenal setzt Active Matter auf realistische Militärtechnologie. Zur Verfügung stehen unter anderem Sturm-, Scharfschützen-, Schrot- und Maschinengewehre. Die Waffen lassen sich mit verschiedenen Visieren, Schalldämpfern und weiteren Modifikationen anpassen. Die Agenten können auch Drohnen sowie zivile und militärische Fahrzeuge einsetzen. Diese sollen nicht nur bei der Erkundung helfen, sondern können insbesondere in Gebieten mit veränderter Schwerkraft einen entscheidenden Vorteil bieten.

Auf Steam gibt es die Standard-Edition von Active Matter zum Preis von 29,99 Euro. Die Advanced-Edition mit zusätzlichen digitalen Inhalten kostet 49,98 Euro. Für 99,33 Euro können Interessierte die Deluxe-Edition kaufen. Hier wartet neben zusätzlicher Ausrüstung eine größere Menge der Ingame-Währung. Der digitale Soundtrack liegt ebenfalls bei.