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Zur diesjährigen gamescom gab es einige neue Informationen für Fans von Tropico. So hat Publisher Kalypso den 28. Januar 2027 als Release-Termin bestätigt. Nun gibt es auch für Nintendo-Spieler gute Nachrichten. El Presidente startet nämlich auch auf der Nintendo Switch 2. Damit erscheint das Aufbauspiel erstmals weltweit zeitgleich auf allen Plattformen.

Für Nintendos Konsole wird dabei eine eigene Version des Spiels erstellt. Die Tropico 7 – Special Edition bietet unter anderem fünf große Kampagnen-Karten und unterstützt den Maus-Modus der Joy-Con-2-Controller. Dadurch soll sich die Verwaltung der Insel auch per präziser Cursorsteuerung durchführen lassen. Zusätzlich wird Nintendos GameChat unterstützt, über den sich Spieler per Voice-Chat austauschen oder ihren Bildschirm teilen können.

Tropico 7 erweitert das bekannte Spielprinzip um neue Möglichkeiten zur Gestaltung der Inseln. Mit dem Terraforming-System können Spieler die Landschaft deutlich stärker verändern. Berge lassen sich anheben oder abtragen, Flüsse umleiten, Strände anlegen und sogar neue Inseln erschaffen. Zusätzlich wurde die Positionierung von Gebäuden überarbeitet und freie Flächen lassen sich nun mit Parks gestalten. Die Tropico 7 – Special Edition erscheint am 28. Januar 2027 für Nintendo Switch 2. Die reguläre Version ist zum Start für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 sowie über den Microsoft Game Pass erhältlich.