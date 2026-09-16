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Bungie nimmt erneut größere Änderungen an der weiteren Entwicklung von Marathon vor. Das ursprünglich für September vorgesehene Inhalts-Update wird nun in den Dezember verschoben. Gleichzeitig verabschiedet sich das Studio vom bisherigen Season-Modell. Künftige Inhalte sollen nicht mehr an einen festen saisonalen Zeitplan gebunden sein.

Eigentlich sollte am 22. September das nächste umfangreiche Update für Marathon veröffentlicht werden. Diesen Termin hat Bungie inzwischen gestrichen. Das Studio begründet die Verschiebung damit, zusätzliche Entwicklungszeit zu benötigen, um auf Rückmeldungen der Spieler einzugehen. Stattdessen ist zunächst für den 6. Oktober eine kleinere, aber für den weiteren Spielverlauf grundlegende Aktualisierung vorgesehen.

Denn mit dem Update setzt Bungie sowohl den Spielfortschritt als auch die In-Game-Wirtschaft vollständig zurück. Hintergrund sind Balancing-Probleme während Season 2. Ein Teil der Spieler konnte nach Angaben des Studios wesentlich schneller als vorgesehen das Endgame erreichen, während insbesondere Neueinsteiger zunehmend Schwierigkeiten hatten, mit dem bestehenden Fortschritt anderer Spieler mitzuhalten.

Nach dem Reset sollen alle Spieler unter angepassten Bedingungen neu beginnen. Bungie verbindet die Umstellung zudem mit mehreren Quality-of-Life-Verbesserungen. Hinzu kommt ein neuer Belohnungspass. Für begrenzte Zeit kehrt außerdem der Event-Modus Vault Breaker zurück.

Deutlich umfangreicher fällt dann die für den 8. Dezember angesetzte Erweiterung aus. Das zuvor für September vorgesehene Update trägt den Namen Symbiosis und soll mehrere grundlegende Bereiche von Marathon verändern. Bungie spricht in diesem Zusammenhang von einer dynamischeren Überlebenserfahrung und erweitert dafür unter anderem die verfügbaren Spielmöglichkeiten.

Eine zentrale Neuerung wird die erste dauerhaft verfügbare PvE-Erfahrung sein. Damit ergänzt Bungie das bisher stark auf PvPvE ausgerichtete Extraction-Konzept um einen Modus, in dem die direkte Auseinandersetzung mit anderen Spielern nicht im Mittelpunkt steht. Das Studio reagiert damit vor allem auf Kritik von Spielern, denen das bisherige Zusammenspiel aus PvP und PvE auf Dauer zu frustrierend oder zu wenig abwechslungsreich war.

Marathon erschien am 5. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Seitdem kämpft der Titel damit, die in ihn gesetzten hohen Erwartungen zu erfüllen. Für Bungie hat das Projekt eine tragende Bedeutung, nachdem Sony das Studio 2022 für 3,6 Milliarden US-Dollar übernommen hatte. Im Sommer endete zudem die aktive Entwicklung von Destiny 2, wodurch Bungie noch stärker an Marathon gebunden ist.