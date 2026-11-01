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Age of Empires 3 hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Zum 15-jährigen Bestehen bekam der Titel eine DE-Edition spendiert. Diese erschien bereits 2020 und wird seither mit neuen Inhalten und DLCs ergänzt. Mit "The Baltic Powers" erhielt Age of Empires III: Definitive Edition am 10. September 2026 seine neueste Erweiterung. Diese führt zwei zusätzliche Zivilisationen ein, ergänzt das Strategiespiel um neue Herausforderungen und Spielmodi und erweitert die Auswahl an Karten. Als neue Zivilisationen warten die Dänen und die Polen. Beide sollen verschiedene Ansätze verfolgen und jeweils ihre eigenen Neuerungen bringen. Wir haben einen Blick ins Spiel geworfen und uns die Neuerungen näher angeschaut.

Das Königreich Dänemark-Norwegen setzt auf wirtschaftliche Stärke und die Kontrolle der Meere. Als einzigartige Gebäude stehen hier Rundkirchen und Zollhäuser zur Verfügung. Letztere bieten verschiedene Boni wenn andere Spieler Schiffsladungen erhalten. Die Rundkirchen bilden nicht nur Priester aus, sie verfügen zu dem über einen Angriff. Insgesamt drei davon können gebaut werden. Über die Kartendecks können die Dänen sich viele Forts sichern. Dadurch lassen sie sich sehr stark defensiv spielen.

Personell können in Wohngebäuden einzigartige Infanterie-Einheiten produziert werden. Die Schnapphähne verlieren langsam an Leben, sind aber günstig zu produzieren und verursachen ordentlich Schaden. Der Lebensverlust lässt dich durch spätere Entwicklungen stoppen. Die Königliche Republik Polen-Litauen verfolgt hingegen einen stärker landwirtschaftlich geprägten Ansatz. Die ikonischen Flügelhusaren sind dabei eine enorm starke Kavallerieeinheit. Über Fähigkeiten können die Baukosten gesenkt werden.

Neben den neuen Völkern enthält The Baltic Powers zwei historische Herausforderungsszenarien, in denen Spieler unter Zeitdruck bestimmte Ziele erreichen müssen. In "Sturm der Staaten" übernehmen Spieler die Kontrolle über die Polen. Innerhalb von 20 Minuten gilt es, eine möglichst hohe Punktzahl zu erzielen. Die gesamte Zeit über werden wir dabei aus mehreren Richtung nacheinander von immer größeren Armeen angegriffen. Während wir die Armeen zurückhalten, flüchten Bauern auf Booten. Die Kontrolle umliegender Dörfer spielt dabei eine wichtige Rolle, um die eigenen Ressourcen zu sichern. Nur so lässt sich genug Nachschub produzieren. Bei "Havannahitze" wechseln wir auf die spanische Seite. Innerhalb von 30 Minuten müssen dem britischen Gegner 1.000 Verluste zugefügt werden. Wer gewinnen will, muss die Kontrolle über die Strände halten, da der Feind dort sonst Artellerie produziert, die unsere Musketiere bedroht.

Darüber hinaus erweitert der DLC das Spiel um zwei neue Spielmodi. In "Königsmord" müssen Spieler die gegnerischen Regenten ausschalten, um einen sofortigen Sieg zu erringen. Könige können sich nicht wie gewohnt in Gebäuden verstecken und müssen sich ihren Verfolgern stellen oder ihnen entkommen. Der Spielmodus ist aus anderen RTS-Titeln durchaus bekannt und kann nun auch in AoE III gespielt werden. Der Unabhängigkeitsmodus wiederum verzichtet auf die gewohnten Vorteile der Heimatstadt. Stattdessen müssen Spieler mit angepassten Zivilisationsboni beweisen, dass sie auch durch ihre strategischen Entscheidungen erfolgreich sein können.

Abschließend gibt es noch 25 neue Karten, die passend zum Thema unter anderem das Baltikum, Skandinavien und die nordamerikanische Arktis ins Spiel bringen. Ergänzt wird das Paket durch das Hero Cosmetic Pack Vol. 2, das mehr als 50 neue Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Heldenfiguren bietet. Age of Empires III: Definitive Edition – The Baltic Powers erschien am 10. September 2026. Auf Steam kann der Titel zum Preis von 19,99 Euro erstanden werden. Der Besitz des Hauptspiels ist dabei Voraussetzung zum Spielen.