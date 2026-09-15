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Ubisoft beginnt offenbar damit, den Zwang zur Nutzung seines eigenen PC-Launchers bei Spielen auf Steam zurückzufahren. Mit Prince of Persia: The Lost Crown testet der französische Publisher erstmals eine neue Lösung, bei der Ubisoft Connect nicht mehr als separate Anwendung installiert und beim Spielstart geöffnet werden muss. Weitere Titel sollen künftig schrittweise folgen.

Bislang bedeutete der Kauf vieler Ubisoft-Spiele auf Steam, dass Nutzer neben Valves Plattform zusätzlich Ubisoft Connect benötigten. Beim Start wird dabei der Ubisoft-Client geöffnet, über den unter anderem die Anmeldung und verschiedene Online-Funktionen abgewickelt werden. Der eigene Launcher bleibt selbst dann Bestandteil des Startvorgangs, wenn das Spiel über einen anderen Store erworben worden wurde.

Für Prince of Persia: The Lost Crown ändert Ubisoft dieses Verfahren nun. An die Stelle des vollständigen Launchers tritt eine als "Ubisoft Connect Services" bezeichnete Komponente. Nach Angaben des Unternehmens bleiben darüber bestimmte Ubisoft-Funktionen erhalten, ohne dass der Ubisoft Connect Launcher dafür installiert oder gestartet werden muss.

Dienste wie Cross-Progression und die Erfassung von Statistiken sollen damit weiterhin zur Verfügung stehen. Auch weitere mit Ubisoft Connect verbundene Funktionen wie Herausforderungen und Belohnungen können über die neue Lösung erhalten bleiben. Im Hintergrund besteht somit weiterhin eine Verbindung zu Ubisofts Infrastruktur, während nur der sichtbare zusätzliche Launcher aus dem Startvorgang verschwindet.

Vollständig verabschiedet sich Ubisoft daher nicht von Ubisoft Connect. Ein Ubisoft-Konto beziehungsweise die Verknüpfung mit dem Steam-Konto kann für entsprechende Online-Funktionen auch weiterhin erforderlich sein. Auch der eigenständige PC-Client bleibt erst einmal bestehen und kann für Spiele genutzt werden, die direkt über Ubisofts Plattform angeboten werden oder noch nicht auf die neue Technik umgestellt wurden.

Prince of Persia: The Lost Crown dient zunächst vor allem als Testlauf. Welche Titel als Nächstes umgestellt werden und in welchem Zeitraum dies geschehen soll, hat das Unternehmen bislang nicht kommuniziert. Ebenso gibt es noch keine Bestätigung dafür, dass Ubisoft auch ältere Spiele nachträglich vom Launcher-Zwang befreit.