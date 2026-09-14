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Als Warcraft III Reforged 2020 erschien, war die Reaktion der Fans wohl nicht das, was man sich bei Blizzard erhofft hatte. Im Spiel waren etliche Features nicht enthalten, obwohl sie zuvor angekündigt worden waren. Hinzu kam noch, dass einige Funktionen aus dem Original von 2002 ebenfalls fehlten. Bis heute zeigt sich in der metacritic-Wertung des Spiels ein verheerendes Bild. Der Metascore beläuft sich auf 59, der User Score steht bei lediglich 0,6.

Auf der BlizzCon wurden nun einige neue Inhalte für den Titel angekündigt. Blizzard hat das Spiel also scheinbar noch nicht aufgegeben. Während der Show wurde ein neues Addon namens "Königreich der Verlassenen" als Shadowdrop veröffentlicht. Das Addon fügt eine komplett neue Hauptkampagne hinzu. Darin wird die Geschichte der Entstehung der Unterstadt thematisiert. Es gibt nun auch eine Prologkampagne namens "Die letzten Tage Lordaerons".

Es wird auch am Inventarsystem und dem Welten-Editor geschraubt. Insgesamt soll die Erweiterung für Käufer rund 30 Stunden an neuen Inhalten bereithalten. Wer spielen will, benötigt zunächst die Vollversion von Warcraft III Reforged. Für "Königreich der Verlassenen" werden noch einmal 30 Euro fällig. Ein eigener Trailer zum Addon wurde ebenfalls veröffentlicht.

Wer sich das Addon nicht zulegt, erhält dennoch einige neue Funktionen. Blizzard hat zeitgleich auch ein kostenloses Update veröffentlicht, das das Hauptspiel auf Version 3.0 bringt. Dieses liefert mit dem Forsaken Paladin einen neuen Helden. Hinzu kommt die Möglichkeit, nun 24 statt nur 12 Truppen auswählen zu können. Der Welteneditor wurde auch hier ein wenig angepasst. Ein neuer Modus ermöglicht schließlich noch, jederzeit zwischen der originalen und der neuen Grafik zu wechseln. Weitere Informationen und die verschiedenen Kauf-Optionen gibt es auf der offiziellen Webseite.