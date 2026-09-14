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Die BlizzCon 2026 fand am Wochenende statt. Für Fans gab es online und vor Ort einige Überraschungen. Eine davon dürfte die Enthüllung von World of Warcraft Forever sein. Wer sich die alten Zeiten des MMORPG zurückwünscht, konnte bisher auf WoW Classic setzen. Mit dem neuen Ableger erscheint nun eine weitere Retro-Variante des Titels, die Spielern die Chance gibt, die Vanilla-Zeiten erneut zu erleben.

Anders als bei späteren WoW-Erweiterungen bleibt die maximale Stufe hier dauerhaft bei Level 60. Level-Scaling soll es ebenfalls nicht geben. Zum Start warten vier neue Zonen auf die Spieler. Diese waren in Classic nie spielbar. Dazu gehören unter anderem Mount Hyjal, Shen'dralar und Flusslande. Mit Zephirs Isle kommt außerdem ein neues Startgebiet für das neue Volk der Himmelsgeborenen hinzu. Diese entscheiden sich im Verlauf der Levelphase für Horde oder Allianz und können als Krieger, Jäger, Schurke oder Druide gespielt werden.

Für Raid-Spieler startet The Barrow Deeps als Zehnspieler-Raid am 09. Dezember 2026. Mit Hyjal Summit folgt außerdem ein 20-Spieler-Raid in den Ruinen der Nachtelfen. Im PvP wartet mit Darkspear Island ein neues 15-gegen-15-Schlachtfeld. Blizzard überarbeitet zudem Klassen und Talentbäume. Paladine erhalten neue Möglichkeiten für Tanking, Heilung und Gruppennutzen. Die Talentbäume werden kompakter und sollen statt vieler kleiner Boni sinnvollere Verbesserungen bieten.

Hinzu kommen neue Gegenstände, überarbeitete Volksfähigkeiten, Grafikverbesserungen für Wasser, Nebel und Mondlicht sowie ein neues Camping-System. Ein Legacy-System soll zudem accountweite Vorteile für weitere Charaktere ermöglichen. Transmog wird optional integriert. Spieler können außerdem selbst entscheiden, ob sie die klassischen Charaktermodelle in SD oder die überarbeiteten HD-Varianten sehen möchten.

Blizzard zeigte zudem schon eine Roadmap bis Mitte 2027. Auch ein Hardcore-Modus ist geplant. Weitere Details zum Spiel werden nach und nach veröffentlicht. Weiterführende Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite. Der Start von World of Warcraft Forever ist für den 04. November 2026 geplant, die Beta soll bereits am 17. September 2026 beginnen.