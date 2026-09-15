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Simulatoren aller Art haben eine große Fangemeinde unter Spielefans. Entsprechend groß ist die Auswahl der verfügbaren Titel. Vom klassischen Supermarkt, über den eigenen Dönerladen bis hin zu ausgefallenen Settings wie dem Retro Arcade Simulator kann alles gespielt werden. Im September 2024 startete auf Steam der TCG Card Shop Simulator in den Early Access. Darin können Spieler ihren eigenen Sammelkarten-Shop managen. Genau zwei Jahre später soll das Spiel nun am 15. September 2026 veröffentlicht werden. Zeitgleich mit Version 1.0 erscheint der Titel auch für die Nintendo Switch 2.

Während reale Shops dieser Art normalerweise große Namen wie Magic: The Gathering, Pokémon, Lorcana und viele andere verkaufen, kaufen wir für unseren digitalen Kartenmarkt das Spiel Tetramon Duel Masters, das möglicherweise an einem gewissen japanischen Taschenmonster-Spiel angelehnt ist. Für den PC haben sich schon während der erfolgreichen Early Access Phase etliche Mods gezeigt, die dem Spiel reale Kartensets spendieren sollen.

Wie bei allen Simulatoren dieser Art, starten wir in einem quasi leeren Ladenlokal. Wir finden nur einen Tresen und eine kleine Vitrine vor. Wer möchte, kann seinem Laden einen kreativen und/oder ausgefallenen Namen geben. Das erste, was ansteht, ist natürlich der Einkauf unserer ersten Booster Packs. Diese werden uns vom Briefträger unseres Vertrauens liebevoll auf den Bordstein vor unserem Ladenlokal geschleudert. Somit können wir sie nun in Kartons hineintragen und das Regal einräumen. Anschließend dauert es nicht mehr lange bis zu unserem ersten Verkauf. Sobald wir den Laden geöffnet haben, kommen die Kunden herein und nehmen sich unsere mehr oder weniger günstigen Kartenpacks.

Anfänglich können wir unseren Laden nur mit einer Sorte Kartenpacks ausstatten. Nach und nach schalten wir immer teurere Pakete und auch andere Gegenstände für unseren Laden frei. Auch Plüschfiguren können freigeschaltet und verkauft werden. Sobald wir den ersten Kunden an der Kasse abgezogen haben, steht das Kern-Gameplay auch schon. Ein großer Reiz des Spiels besteht allerdings darin, dass wir uns auch selbst Packs aus dem Regal nehmen und unser Glück versuchen können. Wir reißen das Paket auf und erhalten sofort Informationen, was die einzelnen Karten darin wert sind. Natürlich können wir dabei Minus machen oder den großen Jackpot ziehen. Wir können uns unser eigenes Kartendeck zusammenbauen oder die teuren Karten in einer eigenen Vitrine in unserem Laden verkaufen. Karten, die mehrere tausend Euro bringen, können wir entweder in unserer Sammelmappe aufbewahren, oder wir verhökern sie, um uns damit neue Einrichtung zu kaufen.

Nach und nach entsteht so ein immer größeres Geschäft, das bald neben Karten auch Spielmatten, Würfel, Boxen und mehr anbietet. Wir bauen Turniertische, an denen unsere Besucher gegen eine Gebühr gegeneinander antreten können. Die Unmengen an wertlosen Karten, die wir aus unseren Packs ziehen, können wir in großen Mengen neu verpackt wieder an den Kunden bringen, während unsere Vitrinen die wahren Schätze zeigen. Mit wachsender Ladengröße können wir auch bestimmte Abläufe automatisieren, damit wir uns auf andere Dinge konzentrieren können.

Wer es noch komplexer möchte, kann sich Statistiken ansehen, die zeigen, welche Waren gerade beliebt sind und welche nicht, um damit das perfekte Layout zu bauen. Auf Steam ist der Titel zum Preis von 20,49 Euro verfügbar. Zum Launch am 15. September wird es auch eine kostenlose Demo geben, die den Spielern einen Vorgeschmack auf das Spiel vermittelt.