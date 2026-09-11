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1978 hat John Carpenter mit Halloween ein Franchise geschaffen, das mittlerweile fast 50 Jahre besteht. Inklusive einem Reboot der Reihe im Jahr 2007 gibt es mittlerweile 13 Filme. Hinzu kommen etliche popkulturelle Referenzen, Crossover und vieles mehr. Auch in diversen Spielen tauchte der stumme Killer über die Jahre hinweg immer wieder auf. Während der gamescom 2025 wurde dann ein eigenes Spiel rund um Michael Myers enthüllt. Wir hatten vor Ort mit dem Head of Creative des Spiels gesprochen. Halloween The Game bietet einen asymmetrischen Multiplayer, in dem Michael die Bewohner von Haddonfield jagt und eine Singleplayer-Kampagne, die Spieler in die Rolle von Michael schlüpfen lässt.

Beim ersten Start begrüßt uns schon in den Systemeinstellungen die weltberühmte Musik der Filmreihe. Wie so häufig bei Konsolenspielen, können wir uns zwischen Qualitäts- und Leistungsmodus entscheiden. Beim ersten Besuch im Menü wird uns sofort angeboten, den Story-Modus zu spielen, um mehr über die Steuerung von Michael Myers zu erfahren. Neben der Singleplayer-Option stehen aber auch noch der eigentliche Hauptpart des Spiels, nämlich der Multiplayer-Modus sowie zwei weitere Menüpunkte zur Verfügung. Hier finden wir eine Übersicht über die Charaktere. Diese ist eingeteilt in Michael und die verschiedenen Bürger. Hier warten Infos über die Werte der einzelnen Figuren, so wie ihre Hintergrundgeschichte. Außerdem können vier verschiedene Ausrüstungssets gespeichert und aktiviert werden.

Während es natürlich nur einen Michael gibt, sind schon zu Anfang zwölf Bürger aufgeführt. Fünf von ihnen werden jedoch erst im späteren Spielverlauf mit Erreichen einer entsprechenden Profilstufe freigeschaltet. Spieler können ihr Profil durch das Absolvieren von Runden aufwerten. EP gibt es auch für Niederlagen und Offline-Matches. Der letzte Menüpunkt ist der Friedhof, hier wartet die Statistik.

Die Kampagne lässt uns die Geschichte des ersten Films direkt in der Rolle von Michael erleben. Spielbar sind ein Prolog und insgesamt fünf Level. Wir starten mit dem Ausbruch aus der Anstalt. Das Tutorial lässt uns schon gewohnt langsam durch die Welt stapfen und Wachen mit bloßen Händen die Wirbelsäulen brechen. Als kleines Stilelement können wir im strömenden Regen Michaels Gesicht nie erkennen, um den mysteriösen Look der Ikone aufrechtzuerhalten, bevor er seine Maske anzieht. Jeder Level hat noch einmal mehrere Herausforderungen, die optional bestanden werden können. Auch Geheimnisse in Form von Tonbändern warten auf Entdeckung. Auch wenn Michael in den Filmen quasi unsterblich ist, kann er im Spiel natürlich zu Boden gebracht werden. Im Singleplayer sind wir damit Game Over und starten am letzten Checkpoint.

Im Multiplayer-Modus ist Michael jedoch unsterblich. Er kann nur kurz zu Boden gebracht werden und macht dann weiter. Der Michael-Spieler verliert, wenn die Bürger der Stadt vor ihm fliehen. Online treten je vier Bürger gegen einen Michael an. Wer die Überlebenden spielt, kann sich natürlich nicht direkt mit dem übernatürlichen Killer messen. Sie müssen flüchten, sich verstecken und die Einwohner der Stadt warnen, damit sie sich ebenfalls in Sicherheit bringen.

Mit aktuell 68 % positiven Reviews steht das Spiel auf der Wertung "Ausgeglichen". Häufig bemängelt werden technische Probleme und die lange Wartezeit, die man nach dem eigenen Tod in der Lobby verbringen muss. Positiv fallen hingegen die Atmosphäre und auch der Singleplayer auf. Wer sich einen Eindruck verschaffen will, kann sich Halloween The Game auf Steam zum Preis von 40,99 Euro zulegen.