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Nach rund fünfeinhalb Jahren hat Iron Gate Valheim 1.0 veröffentlicht und damit die Early-Access-Phase des beliebten Wikinger-Survivals beendet. Gleichzeitig geht mit Deep North das letzte große Biom an den Start. Die Vollversion ist außerdem für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erschienen. Im deutschen Steam-Store kostet Valheim derzeit 29,99 Euro. Das Update auf die finale Version ist für Besitzer des Spiels natürlich kostenlos.

Mit dem Sprung auf Version 1 bringt Deep North mehr als 40 neue Waffen, über zehn neue Kreaturen und über 80 Bauteile sowie vier neue Rüstungssets. Dazu kommen neue Orte, Events und Achievements. Überdies wurde das Crafting weiter ausgebaut und neue Musikstücke wurden integriert. Das Ende der Early-Access-Phase bringt also auch zahlreiche neue Inhalte und Systemänderungen ins Spiel und schließt die Welt inhaltlich ab, wenngleich kein dauerhafter Entwicklungsstopp eingeläutet wird und das Spiel auch in Zukunft neue Inhalte und Updates erhalten soll.

Technisch hat sich ebenfalls ein wenig was getan: Valheim speichert Weltdaten laut den Patchnotes künftig in Chunks statt in einer einzelnen großen Datei, was zu kürzeren Ladezeiten und insgesamt robusteren Speicherständen führen soll. Ein neuer Regler für die Sichtweite legt fest, wie weit die Spielwelt simuliert wird. Hinzu kommen ein Unity-Upgrade sowie Optimierungen an der Weltgenerierung, dem Netzwerk, Audio und den Texturen sowie dem Frame-Pacing.

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Mit den neuen Konsolenfassungen unterstützt Valheim außerdem Crossplay zwischen PC, Xbox, PlayStation 5 und der Nintendo Switch 2. Die Spielgröße bleibt auf ein bis zehn Teilnehmer ausgelegt. Alte Spielstände sollen kompatibel bleiben. Für Deep North empfiehlt Iron Gate trotzdem eine neue Welt, weil das Biom in bestehenden Welten nur in noch nicht erkundeten Gebieten korrekt erzeugt wird. Wer die Karte bereits weitgehend aufgedeckt hat, bekommt den neuen Abschnitt also nicht nachträglich in längst geladene Regionen gesetzt.

In den vergangenen 24 Stunden zählte das Spiel über 168.000 gleichzeitig aktive Steam-Spieler, was einen neuen Fünfjahresrekord darstellt, jedoch unter dem historischen Steam-Rekord von rund 500.000 Spielern zurückfällt. Gerade zu Anfangszeiten war das Spiel überaus erfolgreich und konnte mit dem finalen Release wieder den einen oder anderen Spieler zurückholen.