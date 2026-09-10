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Kojima Productions ist vorrangig für die Spiele von Hideo Kojima bekannt, der das Studio 2005 zunächst innerhalb von Konami gründete und es 2015 als unabhängiges Unternehmen neu aufstellte. Zu den bekanntesten Titeln zählt zunächst Death Stranding (2019), das erste eigenständige Spiel des Studios, das mit seinem ungewöhnlichen Gameplay rund um das Verbinden einer postapokalyptischen Welt für viel Aufmerksamkeit sorgte. 2020 folgte Death Stranding: Director’s Cut. Mit Death Stranding 2: On the Beach erschien 2025 die Fortsetzung. Zu den prägenden Arbeiten Kojimas vor der Gründung des unabhängigen Studios gehören außerdem die Metal-Gear-Reihe.

PHYSINT ist ein bislang weitgehend geheim gehaltenes Action- und Spionagespiel von Hideo Kojima und Kojima Productions, das ursprünglich gemeinsam mit Sony Interactive Entertainment für PlayStation entwickelt werden sollte. Kojima kündigte das Projekt im Januar 2024 an und bezeichnete es als eine Art Rückkehr zum Spionage- und Stealth-Genre, das er mit der Metal-Gear-Reihe entscheidend geprägt hat. Das Spiel sollte dabei ausdrücklich nicht einfach eine Fortsetzung von Metal Gear werden, sondern eine neue Marke darstellen. Kojima sprach von einem "Action-Espionage"-Spiel der nächsten Generation, bei dem die Grenzen zwischen Spiel und Film stärker verschwimmen sollen.

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Nun aber kündigte Sony an, dass man von der Zusammenarbeit mit Kojima Productions für PHYSINT zurücktritt. Man "freuen sich auf eine weitere enge Zusammenarbeit mit Hideo Kojima und seinem preisgekrönten unabhängigen Studio in der Zukunft."

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Dies wird seitens Kojima Productions bestätigt und auch die Zukunft das Projektes scheint nun klar zu sein.

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In Form von Xbox wird Microsoft einspringen und das Projekt von Sony übernehmen. Anstatt für die PlayStation wird das Spiel demnach auf der Xbox erscheinen.

Zum Spiel selbst sind bislang nur wenige konkrete Details bekannt. Ein Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt, und auch zum Gameplay, zur Handlung oder zu den spielbaren Charakteren gibt es bislang keine offiziellen ausführlichen Informationen. Die beteiligten Unternehmen betonen zudem, dass es eine Zusammenarbeit mit Xbox über PHYSINT hinaus geben wird auch neue Möglichkeiten für Film und Fernsehen eröffnen soll.