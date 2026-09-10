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Gerade gestern lief ein besonderer Nintendo Showcase zum 40. Geburtstag der Zelda-Reihe. Dennoch ging es heute direkt weiter. Der japanische Spielekonzern hat eine Nintendo Direct gezeigt, die nun Informationen zu weiteren Titeln vorstellte, die in den nächsten Monaten auf Nintendos Konsole erscheinen sollen. Die Show steht auf Youtube als VoD zum Abruf bereit. Neben zahlreichen Portierungen und Neuauflagen standen auch einige Neuankündigungen im Mittelpunkt der Show.

Zu den größten Überraschungen für die Zuschauer gehörten wohl das neue Metroid Ravenous und die Präsentation von Kirby and the World Beyond. Darüber hinaus wurden unter anderem Termine für Monster Hunter Wilds, Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes und The Witcher 3: Wild Hunt bekannt gegeben.

Im Gegensatz zum letzten Serienteil geht es in Metroid Ravenous wieder in die 2D-Perspektive. Das Spiel soll schon am 28. Januar 2027 für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Passend zum Spiel erscheinen natürlich auch amiibos. Hier warten Samus und Chozo. Eine weitere Figur von Samus im Metroid Suit ist Teil einer Special Edition. Ebenfalls neu angekündigt wurde Kirby and the World Beyond. Der rosa Klops soll ebenfalls im Frühjahr 2027 zurückkehren. Kirby startet allerdings in 3D.

Monster Hunter Wilds erscheint schon am 04. Dezember 2026 für die Switch 2. Die Erweiterung Ascendance soll dann in 2027 folgen. Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes startet ebenfalls im Dezember. Ab dem 10. Dezember ist das Rätselspiel verfügbar. Für Fans der Persona-Reihe gab es gleich zwei News. Persona 4 Revival erscheint am 20. Mai 2027 für die Switch 2. Außerdem gab es einen kurzen Teaser zu Persona 6 zu sehen. Auf der diesjährigen gamescom gab es viel neues zu The Witcher 3. Neben einem neuen Addon wurde auch die Enhanced Edition gezeigt. Eine eigens überarbeitete Switch-2-Version erscheint schon am 29. September und soll viele Verbesserungen bieten. Die neue Erweiterung Songs of the Past ist für 2027 angekündigt.

Auch ältere Nintendo-Spiele werden aufgewertet. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Definitive Edition erscheint am 25. Februar 2027. Bereits vorhandene Spielstände können übernommen werden. Pikmin 4 erhält am 12. November eine Switch-2-Edition mit Verbesserungen und dem neuen Dandori-Akademie-Modus, der insgesamt 72 Levels bieten soll. Bei Xenoblade Chronicles 3 steht die Switch-2-Version am 03. Dezember an.

Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint 2027 als Royal Edition für die Switch 2 und enthält neben dem Hauptspiel sämtliche Story-Erweiterungen, zusätzliche Ausrüstung und eine Bonus-Questreihe. Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 Gold Edition werden ab dem 15. Oktober digital für die Switch 2 angeboten, physische Fassungen folgen am 29. Januar 2027. Mit Onyx: The Dark Grip kündigte Bloober Team zudem einen neuen Horror-Titel an, der 2027 exklusiv für Nintendos Konsole erscheinen soll.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027. Mega Man: Dual Override kommt im Frühjahr 2027 für Switch und Switch 2 und erlaubt erstmals, Proto Man selbst zu spielen. Die passenden amiibos erscheinen natürlich ebenfalls. Für Retro-Fans kommt die Metal Slug Ultimate Collection mit zehn Spielen der Reihe. Mit Romancing SaGa 3: Destinies United wurde ein vollständiges 3D-Remake des RPGs angekündigt, das am 16. Februar 2027 erscheint.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint bereits am 18. September für die Switch 2. Cairn erhält Anfang 2027 eine Umsetzung, eine Demo ist bereits verfügbar. Fatal Fury: City of the Wolves folgt am 22. Oktober. Nintendo Switch Sports Resort bringt am 22. Oktober insgesamt zwölf Sportarten auf die Switch 2. Danganronpa 2x2 folgt am 14. Januar 2027. Auch für Mario Kart World gibt es neue Inhalte. Ein kostenloses Update macht zehn klassische Strecken aus Super Mario Kart als eigenständige Rennen für Versus-Rennen verfügbar. Hinzu kommen zwei neue K.-o.-Touren und ein Zuschauer-Modus. Bei Star Fox wird am 30. September ein kostenloses Update mit Splitscreen-Unterstützung und neuen Levels veröffentlicht.