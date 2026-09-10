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Das Tauchabenteuer Dave the Diver hat einen weiteren großen Verkaufsmeilenstein erreicht. Nach Angaben von Entwickler Mintrocket wurde das Spiel inzwischen mehr als zehn Millionen Mal verkauft. Die Mischung aus Tauchabenteuer und Restaurant-Management gehört damit zu den erfolgreichsten Indie-Titeln der vergangenen Jahre. Noch im September soll mit einer Mobile-Version der nächste größere Plattformstart folgen.

Das Spielprinzip verbindet zwei unterschiedliche Abläufe miteinander. Tagsüber erkundet Protagonist Dave das sogenannte Blue Hole, fängt Fische, sammelt Zutaten und stößt dabei immer wieder auf größere und gefährlichere Meeresbewohner. Nachts wechselt das Geschehen in ein Sushi-Restaurant, in dem der zuvor gesammelte Fang verarbeitet und an Gäste verkauft wird. Die Einnahmen lassen sich wiederum in bessere Ausrüstung investieren, um bei späteren Tauchgängen tiefer vorzudringen.

Der Erfolg des Titels entwickelte sich über einen längeren Zeitraum und mehrere Plattformen hinweg. Den Anfang machte eine Early-Access-Version für Steam am 27. Oktober 2022. Die vollständige PC-Fassung erschien am 28. Juni 2023. Im Oktober desselben Jahres folgte die Nintendo Switch, anschließend kamen am 16. April 2024 Versionen für PlayStation 5 und PlayStation 4 hinzu.

Auch danach weitete Mintrocket die Verfügbarkeit weiter aus. Am 6. November 2025 erschien Dave the Diver für die Nintendo Switch 2, zwei Wochen später folgten Umsetzungen für Xbox Series und Xbox One. Auf dem PC ist das Spiel neben Steam auch über den Epic Games Store erhältlich. Parallel wurde das Angebot durch zusätzliche Inhalte erweitert, darunter die Erweiterung "In The Jungle".

Am 17. September folgt nun der nächste Schritt mit Versionen für iOS und Android. Mintrocket hatte die Smartphone-Umsetzungen bereits im August 2026 angekündigt. Die Mobile-Fassung soll dabei nicht lediglich die vorhandene Version auf kleinere Displays übertragen, sondern gleich mehrere Anpassungen für Touch-Geräte erhalten.

Für die Bedienung auf Smartphones hat Mintrocket etwa einzelne Spielmechaniken angepasst. Beim Einschenken von Tee im Bancho Sushi kommt beispielsweise die Gyro-Steuerung des Geräts zum Einsatz. Spieler können das Smartphone dabei neigen, um die Bewegung einer Teekanne nachzuahmen. Zusätzlich stehen drei Einstellungen für die Sichtweite zur Verfügung.

Mit mehr als zehn Millionen verkauften Exemplaren hat das Spiel inzwischen eine Marke erreicht, die nur vergleichsweise wenige Indie-Produktionen schaffen. Durch die bevorstehenden Versionen für iOS und Android wird Dave the Diver ab dem 17. September auf nahezu allen wichtigen aktuellen Plattformen verfügbar sein.