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Das Warhammer-Franchise erfreut sich aktuell einer nie dagewesenen Beliebtheit. Fans warten auf gleich zwei Spielumsetzungen. So soll noch dieses Jahr Dawn of War IV erscheinen. 2027 wartet dann Total War Warhammer 40.000. Ein ganz anderes Projekt ist jetzt schon verfügbar. Tatsächlich lässt es sich sogar kostenlos online abrufen.

Fans haben die sogenannte Cartographia Imperialis geschaffen. Diese kann auf der Webseite cartographia40k.com aufgerufen werden. Dort wartet eine Übersicht der Galaxie, wie sie in der Welt von Warhammer beschrieben wird. Aktuell ist der Umfang der gezeigten Planeten natürlich noch stark beschränkt. Bislang sind die 52 wichtigsten Orte aufgeführt. Die Macher wollen die Seite aber weiter ausbauen.

Fans können sich auf der Webseite recht frei bewegen und die Karte drehen und zoomen. Die eingebauten Orte sind nicht nur Planeten, sondern auch andere wichtige Handlungsorte aus der Lore. Ein Klick gibt dann eine Übersicht über die vorhandenen Daten. Die Seite ist komplett kostenlos und werbefrei nutzbar. Die Entwickler haben ihre Kofi-Seite verknüpft, um Besuchern die Möglichkeit einer Spende zu geben.

Wer sich für weitergehende Informationen zu Warhammer interessiert, kann sich auch im englischsprachigen Wiki umschauen.