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Mit Stranger Than Heaven arbeitet das Ryu Ga Gotoku Studio an einer neuen Marke, die sich in mehreren Punkten von den bisherigen Titeln Yakuza und Like a Dragon lösen soll. Das Spiel begleitet den Protagonisten Makoto Daito über fünf verschiedene Epochen, die zwischen 1915 und 1965 angesiedelt sind. Im Rahmen der Gamescom sprachen Producer Hiroyuki Sakamoto und Director Mikinobu Abe erstmals detaillierter über das Kampfsystem, den höheren Gewaltgrad und die historische Ausrichtung des Projekts.

Spielerisch setzt das Studio weiterhin auf direkte Action, überarbeitet die Kämpfe jedoch grundlegend. In der auf der Gamescom gezeigten Demo mussten drei Auseinandersetzungen hintereinander bestritten werden. Angriffe mit der linken und rechten Körperseite werden dabei getrennt über Schultertasten und Trigger gesteuert. Waffen lassen sich während eines Kampfes ausrüsten und wechseln, wobei das Geschehen während der Auswahl nicht angehalten wird.

Dadurch sollen Verteidigung und Timing eine größere Bedeutung erhalten. Angriffe müssen geblockt oder durch Ausweichbewegungen vermieden werden, während ein ausschließlich auf schnelle Tasteneingaben ausgerichteter Spielstil deutlich weniger erfolgversprechend sein soll. Gleichzeitig möchte das Ryu Ga Gotoku Studio die Einstiegshürde begrenzen. Sakamoto zufolge soll Stranger Than Heaven auch für Spieler zugänglich bleiben, die wenig Erfahrung mit Actionspielen besitzen. Bei Bedarf lässt sich der Schwierigkeitsgrad reduzieren.

Deutlicher als bei vielen früheren Produktionen des Studios soll zudem die Gewalt ausfallen. Stranger Than Heaven beschäftigt sich mit den Ursprüngen der Yakuza und stellt eine Epoche dar, in der Konflikte nach Auffassung der Entwickler stärker vom unmittelbaren Überleben geprägt waren. Sakamoto spricht in diesem Zusammenhang von einem "Töten oder Sterben"-Prinzip. Auf Fantasy-Elemente möchte das Team weitgehend verzichten und stattdessen eine realistischere Darstellung der frühen japanischen Unterwelt mit ihren Konflikten und Tragödien vermitteln.

Die Handlung beschränkt sich dabei nicht auf das kriminelle Milieu. Eine weitere wichtige Rolle spielen Showbusiness und Musikindustrie. Die auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Bereiche seien historisch eng miteinander verbunden gewesen, erklärte Sakamoto. Der organisatorische Aufstieg der Yakuza habe sich teilweise über das Unterhaltungsgeschäft und insbesondere den Gesang vollzogen. Diese Verflechtung soll sich entsprechend in der Geschichte widerspiegeln.

Stranger Than Heaven ist für den 15. Januar 2027 angekündigt.