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Das rund 25 Minuten lange Gameplay-Video zu Grand Theft Auto VI hat auf Netflix 31,1 Millionen Aufrufe erreicht. Damit führte der "Extended Look" in der Woche vom 24. bis 30. August die englischsprachige Filmliste des Streamingdienstes an. In 87 von 93 erfassten Ländern lag das Video auf Platz 1. Der Thriller "The Whisper Man" mit Robert De Niro kam auf 23,2 Millionen Aufrufe. Rockstar Games hatte das Material am vergangenen Donnerstag zunächst sechs Stunden exklusiv auf Netflix gezeigt, bevor es auf YouTube und der eigenen Webseite erschien.

Netflix weist für den Extended Look rund 14 Millionen gesehene Stunden aus. Die Plattform errechnet ihre Aufrufe aus der Wiedergabezeit geteilt durch die Laufzeit. YouTube zählt dagegen jeden begonnenen Abruf und führt zusätzlich zahlreiche nicht-offizielle Uploads. Die mehr als 17 Millionen YouTube-Aufrufe lassen sich deshalb nicht direkt gegen den Netflix-Wert rechnen. Die Premiere eines Videospielvideos als Netflix-Exklusivtitel bleibt trotzdem ungewöhnlich.

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Trotz der zuletzt häufigen Leaks bleibt das Interesse an GTA 6 groß – viele dürften von einem Hype sprechen. Tatsächlich könnte der Titel auch Auswirkungen auf die Hardware-Verkäufe haben. Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|SS, während PC-Spieler noch immer vertröstet werden. Bei 80 und 100 Euro liegen die Vorbestellerpreise. In Deutschland werden entsprechende Konsolen inzwischen teilweise knapp. Betroffen ist vorrangig die PlayStation 5 Pro. So listet Amazon das PlayStation-Flaggschiff mit 2 TB derzeit als ausverkauft und gibt eine Lieferzeit von ein bis zwei Monaten an. 899,99 Euro will man dafür haben. Die Standardversion mit der Hälfte an Speicher kostet knapp 620 Euro, ist dafür aber auf Lager. Das gilt auch für die Digital Edition, die 569 Euro kostet. Die hohen Preise sind aber auch der weltweiten Speicherkrise geschuldet.

Das eigentliche Spiel wird rein digital verkauft, selbst die physische Verkaufsbox enthält keinen Datenträger. Hier liegt lediglich ein Downloadcode in der Verpackung, weshalb Händler die Standard-Edition bereits ab dem 12. November ausliefern sollen, damit der Vorab-Download starten kann. Das gezeigte Material wurde auf einer regulären PlayStation 5 aufgenommen. Rockstar Games nennt jedoch weiterhin keine Bildrate, während Digital Foundry von 30 FPS ausgeht. Gerade die hohe Dichte der Spielwelt bei Figuren, Verkehr, Animationen und Beleuchtung soll als Grund für die geringe Framerate angeführt werden. Die Sony PlayStation5 Pro besitzt mehr Grafikleistung und kann mit PSSR die Bildrekonstruktion verbessern.

Die Leak-Welle vor der Präsentation ist inzwischen abgerissen. Seit den ersten Cyberleek-Veröffentlichungen und dem letzten bekannten Clip sind nach dem Extended Look keine weiteren Videos der Gruppe aufgetaucht. Take-Two hatte deshalb Anträge gegen Discord, Microsoft, X und Google gestellt, um Konten hinter den Veröffentlichungen zu identifizieren.