Werbung

Wer schon in den späten 90er-Jahren gezockt hat, kennt möglicherweise noch die verrückte Quizspiel-Reihe You Don't Know Jack. 1995 gestartet, erschienen seither etliche Teile der Reihe. Im Kern handelt es sich um eine klassische Quizshow, die allerdings mit schwarzem Humor, absurden Fragen und jeder Menge fieser Fallen für die Spieler arbeitet. Wer glaubt, die richtige Antwort bereits zu kennen, landet häufig trotzdem auf dem falschen Weg.

Während der letzte eigenständige Serienableger 2018 erschien, veröffentlicht Entwickler Jackbox Games mittlerweile in regelmäßigen Abständen Pakete mit mehreren Spielen. Diese orientieren sich weiterhin am Humor der älteren Titel und enthalten jeweils eine Auswahl unterschiedlicher Games, die insbesondere gemeinsam mit Freunden für unterhaltsame Spieleabende sorgen sollen. Wir haben den Entwickler im Businessbereich der diesjährigen gamescom besucht und uns drei kommende Titel genauer angesehen.

Jackbox Party Pack 12

Vor Ort konnten wir drei Titel, die unter Jackbox Games erscheinen, gemeinsam mit den Entwicklern ausprobieren. Als Erstes haben wir natürlich einen Blick auf das kommende Jackbox Party Pack 12 geworfen. Die Spielesammlung umfasst insgesamt fünf verschiedene Titel und soll bald auf Steam starten. Dabei handelt es sich um die erste Jackbox-Spielesammlung, die auf der Unreal Engine basiert. Wie schon bei den vorherigen Party Packs steht auch dieses Mal der gemeinsame Spieleabend im Mittelpunkt. Lediglich ein Teilnehmer muss das Spiel besitzen und beispielsweise über Steam oder auf der Nintendo Switch starten. Anschließend wird eine Lobby eröffnet. Die übrigen Spieler können über eine Webseite mit ihren Smartphones teilnehmen, indem sie einen QR-Code scannen. Eine zusätzliche Software oder einen eigenen Spiele-Account benötigen die Mitspieler damit nicht.

Gemeinsam mit den Entwicklern konnten wir Hyperface ausprobieren. Darin müssen die Spieler bestimmte Situationen nachstellen, indem sie entweder ein Stock-Footage-Gesicht oder ein Selfie von sich selbst passend morphen. Anschließend bewerten die anderen Teilnehmer die Ergebnisse. Wer dabei die meisten Punkte sammelt, gewinnt. Neben Hyperface wird Jackbox Party Pack 12 noch vier weitere Spiele enthalten. Dazu gehören Idol Factions, We Forgot a Card, Debate and Switch und Megapals. Alle fünf Titel sind für bis zu acht Spieler ausgelegt und bieten ein jeweils anderes Spielprinzip.