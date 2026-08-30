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Nach wie vor stellen VR-, AR- und XR-Spiele eine Nische dar. Wir konnten uns einen solchen Titel auf der gamescom ansehen. Mit The Great Flood soll ein neues Echtzeit-Strategiespiel für die Meta Quest und andere VR-Plattformen erscheinen. Der von LingVision Technologies entwickelte Titel setzt auf PvP-Gefechte für einen oder zwei Spieler mit einer speziell für VR entwickelten Steuerung.

Im Mittelpunkt stehen 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Gefechte, in denen die Spieler ihre Einheiten einsetzen und die gegnerischen Türme zerstören müssen. Zur Auswahl stehen dafür mehr als 50 verschiedene Einheiten. Darunter befinden sich mythische Kreaturen und historische Generäle sowie humanoide Soldaten. Die unterschiedlichen Einheiten übernehmen jeweils bestimmte Rollen und können miteinander kombiniert werden.

Für zusätzliche taktische Möglichkeiten sorgen Artefakte und defensive Türme. Artefakte können als Zauber eingesetzt werden und sollen den Verlauf eines Gefechts kurzfristig beeinflussen. Verteidigungsanlagen blockieren Laufwege und können zerstört werden, um weiter vorzurücken. Die Zusammenstellung des eigenen Decks spielt somit eine wichtige Rolle.

Die Besonderheit des Spiels ist natürlich die VR-Brille. Einheiten werden auf dem linken Arm des Spielers eingeblendet und per Drag-and-Drop auf das Spielfeld gesetzt. Dieses erinnert sofort an einen Tisch, auf dem gespielt wird. Auf der Meta Quest 3, die wir beim Test trugen, wird dabei die Umgebung ebenfalls eingeblendet, sodass wir das Spiel in Augmented Reality vor uns sehen, während wir unser reales Umfeld dennoch weiterhin wahrnehmen. Spielerisch erinnert der Titel an einen Mix aus League of Legends und Clash of Kings und andere Titel. Es gibt noch keinen festen Release-Termin, es soll aber nicht mehr lange dauern. Die Version, die wir testen konnten, fühlte sich auch schon sehr fertig an und wir hatten Spaß dabei, in der Mitte der Messe mit digitalen Monstern um uns zu werfen.