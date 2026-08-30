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Die Entwickler vom Studio Rebellion sind unter anderem bekannt als die Schöpfer von Atomfall. Wir haben den Shooter zum Release angespielt und waren positiv überrascht. Das Studio entwickelte auch den letzten Sniper Elite Teil, der uns weniger überzeugte. Nun steht ein weiterer Shooter auf dem Programm. Bei Alien Deathstorm ist der Name sprichwörtlich Programm. Das Spiel dreht sich, wenig überraschend, darum, dass auf einer Raumstation ein gewaltiger Sturm tobt, während die Station zudem von feindlichen Aliens überrannt wird. Wir hatten im Rahmen der gamescom einen Termin bei Rebellion und konnten das Spiel schon in Ruhe im Business Bereich knapp 40 Minuten anspielen.

Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle eines überlebenden Ingenieurs, der sich durch das Chaos auf der halb zerstörten Station kämpft. Wir konnten die neue Reactor Mission ausprobieren. Hier gilt es, einen ausgefallenen Reaktor zu reaktivieren, um die Stromversorgung der Station wiederherzustellen. Hierfür müssen wir verschiedene Zuleitungen wieder in Betrieb nehmen, Sicherungen einsetzen und Key-Cards finden.

Im Kern handelt es sich hier um einen Retro-Shooter mit moderner Optik. Auch der Horror kommt bei dem Titel nicht zu kurz. Neben einer bereits überzeugenden Geräuschkulisse warten hier etliche Schockmomente, wenn uns die durchaus gut designten Aliens plötzlich ins Gesicht springen. Vom Verhalten her erinnern sie sehr an die Xenomorphs aus Alien. Es finden sich auch bekannte Elemente aus anderen Titeln, wie beispielsweise der Bewegungsmelder, den man ebenfalls aus dem Alien-Franchise kennt.

Wir hatten beim Anspielen eine Menge Spaß. Das fertige Spiel soll sich eindeutig an Fans von Titeln wie Alien vs. Predator oder Starship Troopers richten. Wir erhalten zwar Hinweise auf unsere Mission, werden aber nicht wie heute eigentlich üblich komplett an die Hand genommen und durch das Spiel geführt. Stattdessen müssen wir aus Hinweisen und der Karte schließen, wo es etwas zu erledigen gibt. Im Gespräch haben uns die Entwickler verraten, dass das fertige Spiel grob 10 bis 15 Stunden Inhalt bieten wird. Auch nach Release wird es weiter mit Inhalten versorgt. Neu ist auch die Ankündigung eines Zwei-Spieler-Koop-Modus. Wer sich für Alien Deathstorm interessiert, kann das Spiel auf Steam auf die Wunschliste setzen. Es hat noch keinen festen Release-Termin, soll aber im Frühjahr 2027 erscheinen.