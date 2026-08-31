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Im September 2025 wurde Arkheron erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das Spiel kommt von den Bonfire Studios. Es ist zwar das Erstlingswerk der Firma, diese wurde aber von Branchenveteran Rob Pardo gegründet. Dieser war zuvor leitender Designer von World of Warcraft. Seit der Ankündigung hat sich einiges getan und wir hatten auf der gamescom die Gelegenheit, mit einem der Designer des Spiels zu sprechen.

Den Machern war es wichtig, etwas Neues in das Genre der Ability-Based-Combat-Games zu bringen. Einer der für sie neuen Ansätze ist es, dass Spieler nicht über eine Auswahl an vorgefertigten Charakteren verfügen. Stattdessen starten Sie in Arkheron mit einem quasi neutralen Charakter. Unsere Skills und Spielweise werden von den Items definiert, die wir aufheben. Zum Spielstart gibt es zehn sogenannte Eternals. Jeder von ihnen trägt vier Items. Finden wir im Spiel alle vier Items und entschließen uns dazu, diese mit uns zu tragen, wird unser Charakter quasi zum entsprechenden Eternal.

Das Spiel wird zum Start über zwei verschiedene Modi verfügen. Während unseres Interviews konnten wir gemeinsam mit unserem Gesprächspartner den Turmmodus ausprobieren. Spieler kämpfen sich darin Etage um Etage nach oben. Auf jeder Ebene warten neben NPC-Gegnern auch andere menschliche Spieler, die es zu besiegen gilt. Die erfolgreichste Truppe steigt eine Etage auf und so weiter. Bei den Etagen handelt es sich um feststehende Maps, sie sind nicht zufallsgeneriert.

Das Spiel bringt auch etwas Lore zu seinen Eternals mit. Wir spielen gewissermaßen Seelen, die in einer Art Fegefeuer gefangen sind und sich nun nach oben kämpfen. Die verschiedenen Zonen haben auch unterschiedliche Areale, die sich nicht nur im Look unterscheiden. Nach dem Start sollen weitere Inhalte auf die Spieler warten. Durch das Hinzufügen und Entfernen verschiedener Items können die Entwickler hier neue Builds erlauben, die in den geplanten Seasons spielbar werden. Natürlich denkt man auch über das Hinzufügen verschiedener Monster, neuer Quests und neuer Karten nach. Ein Release-Termin wurde uns leider immer noch nicht verraten.