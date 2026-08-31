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Wie auf der gamescom üblich, hatte Xbox auch in diesem Jahr wieder einen großen Stand, auf dem die neuesten Titel des Unternehmens bis gestern Abend präsentiert wurden. Besucher konnten zudem einen Blick auf aktuelle und kommende Hardware werfen und sich mit Aufgaben am Messestand einige Gimmicks verdienen. Einer der Höhepunkte am Stand war die Möglichkeit, das kommende Gears of War E-Day anzuspielen. Diese Chance haben wir wahrgenommen und die knapp 20-minütige Demo gespielt.

Das erste Gears of War erschien im November 2006. Die Reihe wird in diesem Jahr also 20 Jahre alt, während Xbox gleichzeitig das 25‑jährige Jubiläum feiert. Zu diesem Anlass soll am 6. Oktober 2026 das neueste Gears-Spiel erscheinen.

Gears of War E-Day versetzt die Spieler 14 Jahre vor den ersten Serienteil. Die Reihe dreht sich um den Krieg zwischen Menschen und Locust. In E-Day leben wir den Beginn des Konfliktes. Wie auch in den späteren Spielen, schlüpfen wir in die Rollen von Marcus Fenix und Dominic Santiago. Neben der Story warten auch ein PvE-Modus, ein Hordenmodus und natürlich verschiedene Multiplayer-Modi.

In der Demo steuern wir Marcus, der es inmitten der aufkeimenden Kämpfe zu seiner Militäreinheit geschafft hat. Ausgestattet mit Sturmgewehr, Schrotflinte und Pistole erhalten wir auch die typische Gears‑Rüstung. Im Anschluss kämpfen wir uns durch die Locust-Massen über eine Brücke. Ziel ist es, die Brücke herabzulassen und dabei weder von Scharfschützen noch von schwerer Infanterie erledigt zu werden. Typisch Gear springen wir dabei von Deckung zu Deckung, erhalten Boni durch perfektes Nachladen und können im Ernstfall mit dem Bajonett voran in unsere Gegner hinein stürmen. Gehen wir zu Boden, werden wir von unseren NPC-Begleitern wiederbelebt.

Der Titel erscheint am 6. Oktober 2026 und kann jetzt schon über Steam vorbestellt werden. Käufer der Premium-Edition erhalten fünf Tage vor Veröffentlichung Zugriff auf das Spiel.