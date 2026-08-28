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Zunächst exklusiv auf Netflix, sechs Stunden später dann auch für jeden auf YouTube. Im Verlaufe der Nacht zeigte Rockstar Games mit "An Extended Look" satte 26 Minuten an Gameplay aus Grand Theft Auto VI.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Protagonisten Jason und Lucia, die gemeinsam verschiedene kriminelle Aktivitäten durchführen. Zu sehen sind unter anderem das Eindringen in ein Versteck, eine anschließende Polizeirazzia, Überfälle auf Geschäfte, Verfolgungsjagden sowie eine größere Mission rund um eine Firmenveranstaltung. Dazwischen zeigt Rockstar zahlreiche Ausschnitte aus dem Alltag der beiden Figuren und ihrer Umgebung in Leonida beziehungsweise Vice City. Das Video ist in mehrere klar voneinander getrennte Sequenzen gegliedert und umfasst insgesamt 14 größere Szenen mit 183 einzelnen Einstellungen.

Neben den eigentlichen Missionen legt Rockstar großen Wert auf die offene Spielwelt. Jason und Lucia sind unter anderem beim Autofahren, in Clubs, auf Booten und Jetskis, beim Tauchen, Fallschirmspringen und bei verschiedenen anderen Freizeitaktivitäten zu sehen. Auch die Interaktion zwischen den beiden Hauptfiguren spielt eine größere Rolle: Die Charaktere können während bestimmter Situationen gewechselt werden und reagieren abhängig von der jeweiligen Situation unterschiedlich. Gleichzeitig zeigt das Video zahlreiche Details am Straßenrand – von dichtem Verkehr und Passanten über Geschäfte und Restaurants bis hin zu Tieren und unterschiedlichen Landschaften. Besonders die letzte große Sequenz führt in eine umfangreiche Schießerei während einer Firmenveranstaltung, bevor eine Montage weitere Schauplätze und Aktivitäten aus Leonida zeigt.

Aus technischer Sicht ist vor allem relevant, dass Rockstar das komplette Material laut eigener Aussage direkt aus der PlayStation-5-Version aufgenommen hat. Es handelt sich damit nicht um einen klassischen vorgerenderten CGI-Trailer, wobei die Aufnahmen natürlich stark geschnitten, inszeniert und teilweise wie Zwischensequenzen präsentiert werden. Auffällig sind die hohe NPC-Dichte, detaillierte Charaktermodelle, aufwendig dargestellte Haare und Kleidung sowie die große Menge gleichzeitig sichtbarer Objekte und Fahrzeuge.

Hinzu kommen dynamische Beleuchtung, Reflexionen, Schatten, volumetrische Wetter- und Lichteffekte sowie eine deutlich detailliertere Darstellung von Wasser und Vegetation. Gerade bei nassen Straßen und Fahrzeugen sind Reflexionen und indirekte Beleuchtung zu erkennen, die auf umfangreiche Echtzeit-Raytracing-Techniken hindeuten. Eine exakte technische Einordnung von Auflösung und Bildrate ist anhand des Videos allerdings nur eingeschränkt möglich; zudem wurde das Material für die Präsentation gezielt geschnitten. Die Darstellung zeigt damit vor allem, welches visuelle Niveau Rockstar auf einer Standard-PS5 erreichen will, und nicht zwingend die technischen Reserven oder die endgültige Performance im normalen Spielbetrieb.