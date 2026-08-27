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Snail Games USA haben bereits Anfang des Jahres ihr neues Survival-Abenteuer For the Stars angekündigt. Im Rahmen der gamescom 2026 hat man nun neue Gameplay-Szenen veröffentlicht. Das Abenteuer versetzt Spieler in ein weitläufiges, persistentes Multiplayer-Universum, das zahlreiche fremde Planeten umfasst. Als Forscher und Entdecker müssen Spieler die Geheimnisse außerirdischer Zivilisationen aufdecken, seltene Kreaturen untersuchen und die lebensfeindlichen Ökosysteme der verschiedenen Welten überleben.

Jeder Planet soll seine eigenen Ökosysteme, Kreaturen und Ressourcen bieten. Von üppigen, grünen Landschaften bis hin zu kargen und felsigen Welten sollen sich die Bedingungen dabei deutlich unterscheiden. Eine zentrale Rolle spielen die Außenposten, die Spieler auf den verschiedenen Planeten errichten und kontinuierlich ausbauen können. Zur Wahl stehen unterschiedliche Gebäudetypen wie Labore, Fabriken und Wohnquartiere. Die Kolonien müssen mit Ressourcen versorgt und an die jeweiligen Bedingungen des Planeten angepasst werden.

Der Ausbau der Außenposten ist eng mit dem Forschungssystem verbunden. Spieler können außerirdische Artefakte und Planeten untersuchen, um neue Technologien freizuschalten. Diese wiederum ermöglichen leistungsfähigere Werkzeuge, effizientere Produktionsanlagen und bessere Ausrüstung. Besonders interessant soll dabei die Simulation der Ökosysteme ausfallen. Die Flora und Fauna der Planeten existieren nicht unabhängig voneinander, sondern stehen miteinander in Verbindung. Werden beispielsweise die Nester einer außerirdischen Insektenart zerstört, kann dies eine Kettenreaktion auslösen und Auswirkungen auf benachbarte Pflanzen- und Tierarten haben.

Auch das eigene Raumschiff lässt sich individuell anpassen. Spieler können ihre Schiffe entsprechend ihrer bevorzugten Spielweise ausrüsten und beispielsweise auf Erkundung, Ressourcensuche oder Kämpfe spezialisieren. Welche Technologien und Ressourcen zur Verfügung stehen, hängt dabei vom bisherigen Fortschritt und den Erkundungen ab. For The Stars setzt auf ein persistentes Multiplayer-Universum, in dem Spieler gemeinsam mit Freunden fremde Welten erkunden können. Gemeinsam lassen sich Außenposten errichten, Ressourcen teilen und größere Herausforderungen bewältigen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, neue Verbündete zu finden und sich mit anderen Spielern zusammenzuschließen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für For The Stars hat Snail Games USA bislang nicht genannt.