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Für Fans des humoristischen Aufbauspiels Tropico 7 gibt es gute News von der gamescom. Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios haben im Rahmen der gamescom 2026 einen längeren Gameplay-Trailer zu Tropico 7 veröffentlicht. Zuvor gab es nur den kurzen Teaser, der im April auf YouTube erschien. Viel wichtiger dürfte für viele aber die Bekanntgabe des Release-Termins sein. Tropico 7 erscheint am 28. Januar 2027 für PC auf Steam, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zum Start wird das Strategiespiel außerdem im Xbox Game Pass Ultimate sowie im PC Game Pass enthalten sein.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt ausführlicher, was die nächste Generation der Aufbausimulation zu bieten hat. Wie gewohnt übernehmen Spieler die Rolle von El Presidente und dürfen ihre eigene Nation nach den persönlichen Vorstellungen gestalten. Dabei reicht der Handlungsspielraum von klassischem Städtebau bis zu politischer Einflussnahme, Wahlmanipulation und der direkten Kontrolle über die Streitkräfte.

Eine zentrale Neuerung ist das überarbeitete politische System. Tropico 7 führt ein erweitertes System politischer Verfassungen sowie eine neue politische Matrix ein. Die Erlasse des Präsidenten werden stärker an dessen politische Ausrichtung gekoppelt. Im neuen Rat im Palast treffen die verschiedenen Fraktionen aufeinander. Spieler können dort ihre politischen Gegner und Unterstützer persönlich empfangen und versuchen, deren Interessen für die eigene Agenda zu nutzen. Auch die Wahlen gehören weiterhin zum politischen Werkzeugkasten. Neben Wahlreden stehen unter anderem Möglichkeiten zur Wahlmanipulation und zahlreiche Erlasse zur Verfügung.

Auch beim Städtebau legt Tropico 7 deutlich zu. Die Spieler verwalten Archipele mit den bislang größten Inseln der Serie. Geschwungene Straßen und Kreisverkehre sollen für mehr Möglichkeiten beim Aufbau der Städte sorgen. Noch weitreichender ist das neue Terraforming-System. Damit können Spieler die Landschaft aktiv verändern und beispielsweise Berge anheben oder abtragen. Auch Strände und sogar komplette Inselbereiche lassen sich nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Inhaltlich soll Tropico 7 umfangreich ausfallen. Die Kampagne erstreckt sich über fünf Karten und begleitet El Presidente gemeinsam mit seiner rechten Hand, Penultimo. Neben der Kampagne stehen zehn weitere Szenarien sowie mehr als 20 Sandboxkarten zur Verfügung. Hinzu kommen zufallsgenerierte Karten.