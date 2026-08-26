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Es ist bereits einige Zeit her, dass Panache Digital Games sein historisches Action-Adventure 1666: Amsterdam angekündigt hat. Bislang war das Spiel noch nicht offiziell verfügbar. Während der diesjährigen Opening Night Live zur gamescom haben die Entwickler das Spiel im Early Access veröffentlicht. Es ist ab sofort für 29,99 Euro über Steam und den Epic Games Store für PC erhältlich. Zur Show gab es auch einen neuen Launch-Trailer, der weitere Einblicke in die Spielwelt, Charaktere und das Gameplay gewähren soll. Diese steht auf Youtube zur Verfügung.

In 1666: Amsterdam schlüpfen Spieler in die Rolle von Noa Brooklyn, die als sogenannte Collector, im Deutschen Eintreiberin, ausgebildet wurde. Ihre Aufgabe besteht darin, die übernatürlichen Wesen der Stadt aufzuspüren und deren Macht zurückzufordern. Bei den sogenannten Originals oder Ursprünglichen handelt es sich um Entitäten, die seit Jahrhunderten existieren und ihre übernatürlichen Kräfte für ihre eigenen Zwecke missbrauchen.

Tagsüber erkundet Noa das möglichst detailreich gestaltete Amsterdam, untersucht Hinweise und versucht, die Wesen hinter ihren menschlichen Identitäten zu erkennen. Sobald die Nacht hereinbricht, zeigen die Wesen ihre wahren Gestalten. Dann muss Noa auf Hexerei, Zaubersprüche und taktisches Vorgehen zurückgreifen, um ihre Ziele zu erledigen. Eine Besonderheit ist dabei der zweite spielbare Charakter Aaron. Dieser wurde aus dem Jahr 1999 beschworen und erlebt die Welt des Jahres 1666 aus der Perspektive einer Katze. Spieler können zwischen Noa und Aaron wechseln und dadurch unterschiedliche Wege durch Amsterdam entdecken. Während Noa auf ihre magischen Fähigkeiten zurückgreift, nutzt Aaron seine vier Pfoten, um sich durch Bereiche zu bewegen, die für seine Begleiterin nicht zugänglich sind.

Im Early Access soll 1666: Amsterdam kontinuierlich ausgebaut werden. Die Entwickler geben an, dass das Feedback der Spieler direkt in die Entwicklung einfließen soll. Rückmeldungen und Erfahrungen können unter anderem über die offizielle Discord-Community des Studios geteilt werden. Vom Studio wird betont, dass sich das Spiel noch in aktiver Entwicklung befindet und die Early-Access-Version natürlich noch nicht die finale Fassung darstellt.