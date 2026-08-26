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Noch vor der gamescom grenzte CD PROJEKT RED den Veröffentlichungstermin von "The Witcher IV" für das Jahr 2028 ein. Die Zeit bis dahin steht im Zeichen von "The Witcher 3: Remastered" und der Erweiterung "Songs of the Past".

"The Witcher 3: Remastered" bringt unter anderem eine Veröffentlichung auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie eine ganze Reihe von Verbesserungen und Erweiterungen in den Bereichen Grafik, Leistung, Gameplay und mehr mit sich.

Bei den grafischen Verbesserungen ist konkret die Rede von einem neuen Shading-Modell sowie Verbesserungen in der globalen Beleuchtung – auch mittels Raytracing-Effekten. Zudem soll "The Witcher 3: Remastered" die neuesten Funktionen wie DLSS 4.5 inklusive Pathtracing und der neuesten Umsetzung von Ray Reconstruction unterstützen. Hinzu kommt die Unterstützung von AMDs FSR 4 und Xess 2.0 von Intel.

Das Spiel erhält unter anderem Anpassungen am Kampfsystem und der Fortbewegung sowie neue Effekte für die Hexerzeichen. Hinzu kommen eine überarbeitete Steuerung der Reittiere, ein angepasstes Monsterverhalten, Änderungen am Fertigkeitenbaum, Transmogrifikation, ein erweiterter Fotomodus und neue Finisher. "The Witcher 3: Remastered" erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Zudem wird erstmals eine native Version für die Nintendo Switch 2 angeboten, für die bereits Vorbestellungen möglich sind.

Besitzer der originalen Version von "The Witcher 3" erhalten die Remastered-Version kostenlos. Als zusätzliche Überraschung für Spieler erhalten alle derzeitigen Besitzer ab heute auch einen kostenlosen Zugang zu den beiden ursprünglichen Erweiterungen – "Hearts of Stone" und "Blood and Wine".