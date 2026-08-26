Werbung

Die offizielle Eröffnung der gamescom übernahm auch in diesem Jahr wieder Geoff Keighley während der Opening Night Live, kurz ONL. Gestern Abend von 20 bis 22 Uhr führte er das Publikum vor Ort und live im Stream durch den Abend. Wie immer standen viele neue Titel und auch einige Überraschungen auf dem Programm. Schon während der Pre-Show wurden einige Spiele präsentiert. So hat Atari ein neues RollerCoaster angekündigt. Auch ein neues Worms und die Fortsetzung des 4X-Strategiespiels Humankind 2 wurden gezeigt.

Die eigentliche Show eröffnete Hoyoverse mit Nodus Fall. Das Action-RPG spielt in einem Fantasy Universum und setzt auf Koop-Spaß. Direkt danach wurde ein neuer Ableger der Rainbow-Reihe präsentiert. Statt eines Shooters entwickelt Ubisoft hier allerdings ein rundenbasiertes Strategiespiel. Auch gehen Spieler alleine ins Gefecht, während vorherige Spiele einen starken Multiplayer-Fokus hatten. Ubisoft gab auch einen Blick auf das kommende Rayman Legends Retold, das bereits am 1. Oktober 2026 erscheint.

Ebenfalls bald verfügbar sind Gears of War E-Day, Silent Hill Townfall und A Plague Tale Resonance. Letzteres erscheint noch in der gamescom-Woche und erzählt eine Geschichte, die vor den Geschehnissen in den ersten beiden Teilen spielt. Auch Gears of War E-Day dreht die Zeit zurück und gibt einen Blick auf den Beginn der großen Auseinandersetzung, um die sich die gesamte Reihe dreht. Hier gibt es auch ein Wiedersehen mit den Hauptfiguren Marcus Fenix und Dominic Santiago.

Auch zum Überraschungserfolg Crimson Desert gab es einige News. Wir haben uns das Action-Rollenspiel aus Südkorea schon zum Release angesehen. Während der gamescom dev konnten wir ein Interview mit den Entwicklern führen. Details folgen. Während der ONL wurde eine Enhanced Edition angekündigt. Sie soll neben allen Post Launch Updates auch neue Inhalte und eine deutsche Sprachausgabe enthalten. Im September erscheinen The Blood of Dawnwalker von den ehemaligen Witcher-Machern bei Rebel Wolves und Control Resonant.

Es gab auch wieder einen kurzen Ausblick auf das Strategiespiel War of Westeros, das die Welt von Game of Thrones spielbar machen soll. Der Release ist hier für das Frühjahr 2027 angesetzt, ein genaues Datum steht jedoch noch aus. Neue Einblicke gab es auch in Warlock. Der Titel spielt im Universum von Dungeons and Dragons. Ein Ausflug in die arabische Mythologie erwartet Spieler in 1001 Threads of Mizan. Hier können Spieler im Koop zu dritt in die Welt eintauchen. Der neueste Metro-Teil soll im Februar 2027 erscheinen. Hier wartet wieder ein Horror-Shooter in der russischen U-Bahn im Jahr 2039. Das finstere Amsterdam 1666 ist während der Show in den Early Access gestartet.

Mit Crazy Taxi World Tour und Turok Origins kehren 2027 zwei Urgesteine zurück. Auch Heroes of Might and Magic kehrt zurück. Hier gibt es allerdings keinen neuen Teil, sondern ein Remaster des kultigen dritten Teils. Eine ungewöhnliche Kooperation wartet hingegen in Lego Skylines. Hier wird der Städtebau mit Klemmbausteinen kombiniert. Fans von Path of Exile 2 haben endlich den Release-Termin erfahren. Das Action-RPG verlässt den Early Access am 1. Dezember 2026.

Gegen Ende der Show gab es noch einen Ausblick auf Final Fantasy 7 Revelation, das im Frühjahr 2027 erscheinen soll. Den Abschluss des Abends machte CD Projekt Red mit einigen News rund um The Witcher 3. Am 29. September 2026 soll eine Remastered Edition als kostenloses Update für Besitzer des Spiels erscheinen. Außerdem stehen die ersten beiden DLCs ab dann ebenfalls kostenlos für alle Besitzer zur Verfügung. Der kommende, dritte DLC zeigte erstmals Gameplay. Er soll 2027 erscheinen und den Weg für The Witcher 4 vorbereiten.