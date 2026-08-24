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In den vergangenen Tagen sorgten zahlreiche Leaks zu GTA 6 für Aufsehen – nicht nur weil mehrere kurze Gameplay-Chips aus einem vermeintlichen Build-Zugriff und verschiedene Kartenausschnitte auftauchten, sondern auch, weil Cyberleek den Entwickler dazu zwingen wollte, das Spiel auch auf einer Disc zu veröffentlichen. Am Donnerstag zog Take-Two Interactive, der Mutterkonzern hinter Rockstar Games, erste Konsequenzen und reichte beim Bundesbezirksgericht in New York zwei DMCA-Anträge gegen Microsoft und Discord ein. Einen Tag später folgten weitere Anträge gegen X Corp. und Google, das über YouTube mit den Leaks verbunden ist. Der Publisher will damit Konten hinter den aktuellen GTA-6-Videos identifizieren.

Die beiden Anträge gegen Microsoft und Discord sind dabei besonders weitreichend: Discord soll laut dem Antrag Identifizierungsdaten aller Konten liefern, die seit dem 1. Juni 2026 auf drei aufgeführten Servern kommuniziert haben, die mit den Leaks in Verbindung stehen. Gefordert werden unter anderem Konto- und Nachrichtendaten, IP-Protokolle, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, verknüpfte Konten sowie Gerätekennungen. Microsoft soll zudem interne Geschäfts- und Ermittlungsunterlagen zur Cyberleek-Persona vorlegen. Für die betroffenen Konten verlangt Take-Two ebenfalls obige Informationen. Hinzu kommen Telemetriedaten und OneDrive-Inhalte mit Bezug zu Grand Theft Auto, Rockstar Games oder Cyberleek. Der Antrag macht dabei keinen Unterschied zwischen dem mutmaßlichen Leaker und jedem Nutzer, der in einem der genannten Server kommuniziert hat.

Die Anträge gegen X und Google/YouTube sind weniger weitreichend und konkreter: X soll Daten zu drei Accounts, die mutmaßlich mit "Cyberleek" in Verbindung stehen, liefern, während Google einzelne Videos und Accountdaten zu bestimmten YouTube-Kanälen offenlegen soll. Auch hier fordert Take-Two Konto-IDs, Registrierungsdaten, IP-Protokolle, Telefonnummern, verbundene Konten und Gerätekennungen. Die Anträge belegen weder, dass alle genannten Konten den Leak erzeugt haben, noch dass sämtliche erfassten Discord-Nutzer Material veröffentlichten.

Rechtlich handelt es sich um ein Identifizierungsverfahren nach dem US‑amerikanischen DMCA‑Gesetz. Take-Two beschuldigt die vier Konzerne nicht, die Videos veröffentlicht zu haben. Die Anträge sind keine Klage gegen die Plattformen. Zwei Richter haben Anordnungen zur Ausstellung unterzeichnet, wobei die Vorladungen selbst noch nicht ausgestellt worden seien. Nutzerdaten seien deshalb noch nicht an Take-Two übermittelt worden. Die vorgesehenen Antworttermine liegen für Microsoft und Discord am 4. September, für X und Google am 8. September.

Parallel zu den Anträgen tauchte am Wochenende ein weiterer, inzwischen neunter Cyberleek-Clip auf. Darin ist der Protagonist des Spiels, Jason, zunächst an einer Tankstelle zu sehen, bevor er einen mit Kraftstoff beladenen Lastwagen stiehlt. Eine anschließende Kollision und die Einblendung "Zu Lucia zurückkehren" deuten auf eine Verbindung zur zweiten Hauptfigur hin, die im Video aber nicht zu sehen ist.

Die Auswirkungen des Leaks reichten derweil bis an die Börse: In den vergangenen Tagen fiel die Take-Two-Aktie innerhalb von rund 22 Stunden von etwa 250 auf 230 US-Dollar, wodurch zeitweise knapp drei Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung verloren gingen. Der Kursrutsch dürfte sich allerdings nicht allein dem Leak zuschreiben lassen, denn auch der Quartalsverlust und der Aktienverkauf von CEO Strauss Zelnick dürften für den größeren Verkaufsdruck gesorgt haben. Inzwischen notiert das Papier wieder bei knapp 240 US-Dollar.

Rockstar Games führt GTA 6 weiterhin mit dem 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Einen Extended Look will das Studio am 27. August um 21 Uhr deutscher Zeit auf Netflix veröffentlichen. Sechs Stunden später sollen die Inhalte dann auch frei auf YouTube verfügbar sein.