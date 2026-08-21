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Nur wenige Tage vor dem geplanten Extended-Look auf Netflix, während dem Rockstar Games endlich einen ausführlichen Einblick in GTA 6 geben will, mehren sich die Leaks. Nach den ersten kurzen Gameplay-Clips und Kartenausschnitten, kursiert im Internet weiteres Material. In einem neuen Clip von Cyberleek fliegt Protagonist Jason mit einem Doppeldecker-Flugzeug über Vice City, bevor er mit mehreren Schüssen das Wort "LEEK" in eine Wand schreibt. Zusammen mit dem identischen Outfit in mehreren Aufnahmen deutet das auf direkten Zugriff auf zumindest einen spielbaren Entwicklungs-Build hin.

Das Spielemagazin Insider Gaming geht davon aus, dass die Leaker die Szenen selbst aufnahmen und sich innerhalb des Spiels frei bewegen konnten. Das Material könnte jedoch trotzdem aus einer älteren Version stammen. In ersten Veröffentlichungen deuteten die Clips unter anderem auf ein überarbeitetes Fahndungssystem mit bis zu sechs Sternen und Symbolen für die Erkennung von Gesicht, Kleidung und Fahrzeug hin. Der neue Ausschnitt liefert kein weiteres Gameplay-Detail.

Cyberleek verbindet die Veröffentlichungen mit Protest gegen die Vertriebspläne von Rockstar Games. Die physische Ausgabe des kommenden Grand-Theft-Auto-Teils soll lediglich einen Download-Code enthalten. Eine Disc liegt nicht bei und auch alle Boni der rund 100 Euro teuren Premium-Edition sind rein digital – und das, obwohl Sony selbst Spiele mit Datenträgern noch bis zu 2028 anbieten will.

Im eigenen Manifest fordert Cyberleek deshalb echte Datenträger und den Verzicht auf digitale Vorbestellungen. Wer vor dem Start Geld einnehmen wolle, solle Discs pressen, Boxen drucken und diese in den Handel bringen. Hinzu kommen Forderungen gegen bereits in den Spieldateien enthaltene Einzelspieler-DLCs sowie nach einer Offline-Fallback-Version für Einzelspieler-Inhalte. Cyberleek droht mit weiteren Veröffentlichungen, bis Rockstar Games und Take-Two eine öffentliche Entschuldigung und konkrete Zusagen abgeben.

Parallel scheint es eine weitere Leak-Gruppe zu geben. Sie soll nach einem Phishing-Angriff auf einen Mitarbeiter von Rockstar India Zugriff auf einen Screenshot einer April-2026-Version, Entwicklungsdateien und Shader erhalten haben. Außerdem wird ein Xbox-Devkit genannt. Ein weiteres Gerücht betrifft ein monatliches Abo, getrennt von GTA+. Grundlage ist eine spekulative Aussage des Videospieljournalisten Adam Sessler. Denkbar wären kosmetische Inhalte oder Waffen für nicht zwingend kostenpflichtige Story-Missionen. Wie es mit GTA Online weitergehen wird, ist ohnehin noch gänzlich offen.

Rockstar Games hat die neuen Behauptungen bislang nicht offiziell bestätigt. Am 19. November wird der Titel offiziell für Sony PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.