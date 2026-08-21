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Entwickler Jeff Kaplan dürfte einigen ein Begriff sein. Er arbeitete früher bei Blizzard und war maßgeblich an der Entwicklung von Overwatch beteiligt. Nach seinem Weggang hat er ein eigenes Studio gegründet. Unter dem Namen Kintsugiyama hat dieses nun vor einiger Zeit sein erstes Spiel präsentiert. Das Studio tritt bei The Legend of California als Entwickler und Publisher auf. Der Titel verbindet Survival-Elemente mit einem First-Person-Shooter. Die Handlung schickt Spieler in den Wilden Westen.

Die Entwicklung des Spiels geht scheinbar gut voran und es gab bereits drei Alpha-Playtests. Ein vierter steht jetzt kurz bevor. Die neue Testphase beginnt am 17. September 2026 um 19:00 Uhr und läuft bis zum 21. September um dieselbe Uhrzeit. Die Teilnahme kann über die Steam-Seite von The Legend of California angefragt werden. Eine Garantie auf einen Platz gibt es allerdings nicht. Nur Spieler, die bereits an vorherigen Testphasen teilgenommen haben, sollen einen garantierten Zugang erhalten.

Inhaltlich soll es für die Spieler einige neue Inhalte und Systeme zum Testen geben. Unter anderem lässt sich erstmals das Stronghold “Rattlesnake Junction” erkunden. Weiterhin erhalten Teilnehmer einen ersten Einblick in einige Endgame-Features des Survival-Shooters. Auch der Baumodus wurde überarbeitet. Zusätzlich gibt es neue Herausforderungen sowie Verbesserungen am Wettersystem.

The Legend of California spielt auf einer fiktiven Insel namens Kalifornien, die sich thematisch am US-amerikanischen Goldrausch orientiert. Die Spieler erkunden eine offene Spielwelt und bauen ihre eigene Ranch auf. Die Survival-Anteile werden durch das übliche Crafting und die Suche nach Nahrung und Ressourcen gestellt. Der Shooter will auch PvP-Kämpfe erlauben. Einen Release-Termin gibt es bisher nicht. Ein Start in den Early Access ist für 2027 geplant.

Wer möchte, kann sich das Spiel auf Steam auf die Wunschliste setzen.