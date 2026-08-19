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Bethesda hat am 18. August 2026 ein neues Update für Fallout 4 veröffentlicht. Der Patch steht für alle unterstützten Plattformen bereit und konzentriert sich vor allem auf Modding, das Creation Kit und die Stabilität des mittlerweile mehr als zehn Jahre alten Rollenspiels. Eine der wichtigsten Änderungen betrifft dabei eine technische Grenze, die insbesondere bei umfangreichen Mod-Installationen relevant ist.

Mit dem Update erhöht Bethesda das bisherige Limit für BA2-Archive nämlich deutlich. Statt maximal 256 können nun bis zu 1.024 dieser Archive eingebunden werden. BA2-Dateien dienen Fallout 4 als Container für Mods und andere Spielinhalte. Das höhere Limit schafft damit mehr Spielraum für umfangreiche Mod-Sammlungen, die bislang an die technische Obergrenze stoßen konnten.

Auch das Creation Kit erhielt mehrere Anpassungen. Auf der PlayStation können Archive nun ebenfalls verwendet werden. Bethesda unterstützt dabei zusätzliche Dateitypen wie .nif, .dds, .bink, .cdx, .csg, .wav und .fuz. Für die Xbox wurde unterdessen die zulässige Größe hochgeladener Creations auf bis zu 2 GB angehoben. Änderungen gibt es außerdem an der Funktion "Search and Replace", die Bethesda an die entsprechende Umsetzung aus Starfield angepasst hat. Neu hinzugekommen sind die Optionen "Select Form in Object Window" und "Open Form Editor".

Mehrere Fehler innerhalb des Creation Kits wurden ebenfalls beseitigt. Nach Änderungen an Materialien oder Heightmaps soll Gras wieder korrekt generiert werden. Beim Archivieren eines Plugins mit bereits vorhandenen Assets entstehen zudem keine doppelten Dateien mehr. Auch LipGen kann über die Kommandozeile beziehungsweise entsprechende Startparameter nun wieder ordnungsgemäß .lip-Dateien erzeugen.

Neben den Modding-Werkzeugen behandelt der Patch verschiedene Absturzursachen im eigentlichen Spiel. Auf dem Steam Deck konnte Fallout 4 bislang beim Öffnen der virtuellen Tastatur abstürzen. Bethesda hat diesen Fehler nach eigenen Angaben ebenso beseitigt wie einen häufig auftretenden Absturz im Kontext des Streamings von Audiodaten.

Eine weitere plattformspezifische Korrektur betrifft die Microsoft-Store-Version. Dort konnte das Spiel abstürzen, wenn nach einer unterbrochenen und anschließend wiederhergestellten Internetverbindung das Creations-Menü geöffnet wurde. Auch dieses Problem soll mit der neuen Version behoben sein.

Direkte Änderungen an Spielmechanik, Quests oder Balancing enthält das Update nicht. Der Schwerpunkt liegt stattdessen auf der technischen Grundlage für Mods, den Werkzeugen zur Erstellung eigener Inhalte sowie der Behebung von Abstürzen und anderen Fehlern.